Politik

Straße von Hormus bleibt blockiert: Durchfahrten nur noch selektiv möglich

Die Straße von Hormus gerät im Iran-Krieg zunehmend unter politische Kontrolle und verändert die Abläufe im globalen Handel. Welche Folgen hat diese Entwicklung für Ölmarkt, Lieferketten und internationale Schifffahrt?