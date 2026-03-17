Wirtschaft

Preissprung am Gasmarkt: Golf-Krise gefährdet Winter-Vorsorge

Die Eskalation im Persischen Golf erreicht die deutschen Heizungskeller: Durch die Angriffe auf Energieträger steigen die Gaspreise massiv an, was die Wiederbefüllung der Speicher zur riskanten Wette macht. Speicher-Betreiber schlagen nun Alarm: Ohne gezielte Anreize droht die Vorbereitung auf die nächste Heizperiode ins Stocken zu geraten, da das hohe Preisniveau die wirtschaftliche Einlagerung für den kommenden Winter fast unmöglich macht.