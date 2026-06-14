Wirtschaft

Startups suchen Geldgeber: Wer finanziert Deutschlands Zukunft?

Deutschland hat kein Startup-Problem, sondern ein Kapitalproblem. Während innovative Gründer neue Technologien entwickeln, fehlt häufig das Geld für den entscheidenden Wachstumsschritt. Eine Allianz von Risikoinvestoren fordert deshalb einen Kurswechsel.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
14.06.2026 07:12
Lesezeit: 2 min
Startups suchen Geldgeber: Wer finanziert Deutschlands Zukunft?
2. Mehr Risikokapital könnte Innovationen fördern und neue Arbeitsplätze schaffen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum fehlt deutschen Startups oft das Geld zum Durchbruch?
  • Welche Rolle spielen große Vermögensverwalter beim Wachstum?
  • Wieso hinkt Europa den USA seit Jahren hinterher?

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