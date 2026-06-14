Finanzen

KI-Blase wird zum Test für Anleger

Die Kurse von KI-Aktien steigen rasant, doch die Warnungen vor einer neuen Blase werden lauter. Wer jetzt aus Angst alles verkauft, kann genauso falschliegen wie Anleger, die blind jeder KI-Euphorie folgen. Entscheidend ist nicht die perfekte Prognose des Crashs, sondern ein Depot, das Hype, Risiko und langfristige Chancen nüchtern trennt.
Autor
Jānis Šķupelis
14.06.2026 16:00
Lesezeit: 5 min
KI-Blase wird zum Test für Anleger
Der durch KI-Unternehmen ausgelöste Kursanstieg wirft in nahezu allen Bereichen des Finanzmarktes die Frage auf, ob wir uns in einer neuen Blase befinden. (Foto: dpa | Michael Matthey) Foto: Michael Matthey

Im Folgenden:

  • Warum die KI-Blase Anleger zu gefährlichen Fehlern verleiten kann.
  • Wie Angst vor Verlusten Renditechancen zerstören kann.
  • Welche Rolle wenige Tech-Aktien beim Marktanstieg spielen.

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