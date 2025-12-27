KI-Blase: Warum der Hype um die Nvidia und Co. gefährlich werden könnte

KI-Blase: Anzeichen für Übertreibungen im Technologiesektor

Aktien rund um künstliche Intelligenz wie Nvidia und Microsoft haben in den vergangenen Jahren enorme Kursgewinne erzielt. Die Dynamik hat längst die Frage ausgelöst, ob sich an den Finanzmärkten eine KI-Blase bildet. Drei Merkmale gelten als besonders wichtige Hinweise darauf, ob eine Übertreibung entsteht.

KI-bezogene Werte haben stark zugelegt, während Chatbot-Anwendungen weltweit den Massenmarkt erreichen. Mit der zunehmenden Aufmerksamkeit entstand zuletzt eine Debatte darüber, ob die Aktienkurse den wirtschaftlichen Fundamentaldaten noch entsprechen. Die Diskussion zeigt, dass es keine eindeutige Antwort gibt. Darauf weist Jesper Rangvid hin, Professor für Finanzierung an der Copenhagen Business School. Er machte sich mit der Rangvid-Kommission einen Namen, die untersuchte, warum Dänemark während der Finanzkrise zweitausendacht besonders hart getroffen wurde. Rangvid betont, dass es zwar keinen präzisen Indikator für eine Blase gibt. Trotzdem lassen sich mehrere Faktoren beobachten. Eine Blase entsteht, wenn der Marktpreis einer Aktie deutlich über der fundamentalen Bewertung liegt. Diese fundamentale Bewertung ist jedoch schwer exakt zu bestimmen. Deshalb lässt sich nie abschließend sagen, wann eine Blase entsteht. Es lassen sich aber Hinweise formulieren, wie weit sich Kurse von ihren Grundlagen entfernen.

KI-Blase: Extreme Kursanstiege und unklare Gewinnerwartungen

Die erste mögliche Warnung betrifft die Kursentwicklung. Sehr starke und schnelle Preissprünge gelten als klassisches Muster einer Spekulationsblase. Genau das sei in Teilen des aktuellen Marktes zu beobachten, sagt Natalia Setlak, Chefanalystin bei der Arbejdernes Landsbank. Besonders stark haben die sogenannten Magnificent Seven zugelegt. Diese Gruppe aus sieben US-Unternehmen treibt einen großen Teil der Marktentwicklung. Dazu zählt Nvidia, das derzeit als wertvollstes Unternehmen der Welt gilt, sowie Meta, der Mutterkonzern von Facebook und Instagram. Die Rally betrifft jedoch nicht nur die größten Konzerne. Setlak verweist auf zahlreiche Unternehmen aus dem Bereich quantum computing. Viele dieser Firmen erzielen kaum nennenswerte Einnahmen und werden dennoch hoch bewertet. Investoren kaufen in der Hoffnung, dass künftige Umsätze folgen. Dieser Mechanismus erinnert an typische Muster einer Hypephase, die oft eine Blase auslöst. Die zweite Untersuchungsebene betrifft die fundamentale Bewertung. Entscheidend ist die Frage, wie viel Unternehmen heute verdienen und welche Gewinne sie künftig erwarten. Hier gehen die Einschätzungen auseinander. Während Setlak darauf hinweist, dass viele Unternehmen wie Nvidia eine starke Gewinnentwicklung zeigen, sieht Rangvid eine Überhitzung. Aktien im S&P 500 handelten derzeit auf einem sehr hohen Niveau im Verhältnis zur aktuellen Unternehmensprofitabilität. Beide Experten betonen jedoch, dass die Lage noch weit vom Ausmaß der Dotcom-Blase entfernt ist. In den späten neunziger Jahren wurden Internetunternehmen ohne jegliche Erträge zu extremen Bewertungen gehandelt. Das Internet setzte sich dennoch durch und veränderte die Wirtschaft dauerhaft. Ein ähnlicher Verlauf sei für künstliche Intelligenz möglich. Die Technologie transformiert bereits heute zahlreiche Branchen. Trotzdem könne der Markt kurzfristig zu hoch bewertet sein. Ein dritter Hinweis betrifft die Erwartungen professioneller Investoren. Zahlreiche Anleger äußern aktuell Zweifel an der Nachhaltigkeit der Kursniveaus. Dazu zählt Michael Burry, einer der ersten Investoren, die die Immobilienblase der späten nuller Jahre erkannten. Bekannt wurde er durch den Film "The Big Short". Er hat seinen Fonds geschlossen, weil er dem Markt nicht mehr traut. Weiterlesen Jeder Sechste sorgt sich wegen KI um eigenen Arbeitsplatz

KI-Crash: Michael Burry sieht Risiken einer KI-Aktien-Blase

KI-Blase durch steigende Investitionen: Wie EU und deutsche Wirtschaft betroffen sind

KI-Blase: Folgen für Anleger und Bedeutung für Deutschland

Abseits der Frage, ob eine KI-Blase existiert, stellt sich eine weitere Problematik. Wenige große Unternehmen treiben die gesamte Marktentwicklung. Besonders die Magnificent Seven bestimmen das Kursgeschehen. Diese Konzentration führt zu höheren Risiken. Wenn nur wenige dieser Unternehmen Probleme bekommen, kann das den gesamten Markt belasten. Zudem bestehen Abhängigkeiten innerhalb der Gruppe. Mehrere dieser Unternehmen beziehen Chips von Nvidia und stehen damit in engen Lieferbeziehungen. Gleichzeitig profitieren viele von Geschäftsfeldern außerhalb der künstlichen Intelligenz. Diese Diversifizierung kann die Risiken abfedern. Dennoch bleiben die Marktreaktionen empfindlich, weil Investoren hohe Erwartungen an den KI-Sektor knüpfen.Für Deutschland ist die Frage einer möglichen KI-Blase aus zwei Gründen relevant. Erstens investieren deutsche Unternehmen in KI-Anwendungen, um international wettbewerbsfähig zu bleiben. Übertreibungen an den internationalen Kapitalmärkten können die Bewertung deutscher Technologieunternehmen beeinflussen. Zweitens bestehen enge Verflechtungen zwischen US-Techkonzernen und deutschen Industriefirmen, etwa beim Einsatz von Cloud-Diensten oder KI-gestützten Produktionsprozessen. Ein direkter faktischer Einfluss der aktuellen Marktbewertungen auf einzelne deutsche Unternehmen lässt sich nicht nachweisen. Deshalb folgt hier ein neutraler, themenbezogener Hinweis: Die Debatte über eine mögliche KI-Blase zeigt, dass deutsche Unternehmen ihre Technologieinvestitionen sorgfältig planen müssen, um nicht von globalen Bewertungszyklen abhängig zu werden.