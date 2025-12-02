Technologie

Jeder Sechste sorgt sich wegen KI um eigenen Arbeitsplatz

Künstliche Intelligenz verändert den Arbeitsmarkt rasant. Jeder sechste Beschäftigte in Deutschland fürchtet, dass sein Job bedroht ist. Besonders ältere Arbeitnehmer sehen Risiken, während Jüngere Chancen in neuen Projekten erkennen. Eine Studie zeigt zudem, dass der Strukturwandel Millionen Arbeitsplätze betrifft, aber nicht die Gesamtzahl. IT- und Informationsdienstleister profitieren, Unternehmensdienstleistungen verlieren Stellen. Welche Entwicklungen drohen und wo ergeben sich Chancen?