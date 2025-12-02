Technologie

Jeder Sechste sorgt sich wegen KI um eigenen Arbeitsplatz

Künstliche Intelligenz verändert den Arbeitsmarkt rasant. Jeder sechste Beschäftigte in Deutschland fürchtet, dass sein Job bedroht ist. Besonders ältere Arbeitnehmer sehen Risiken, während Jüngere Chancen in neuen Projekten erkennen. Eine Studie zeigt zudem, dass der Strukturwandel Millionen Arbeitsplätze betrifft, aber nicht die Gesamtzahl. IT- und Informationsdienstleister profitieren, Unternehmensdienstleistungen verlieren Stellen. Welche Entwicklungen drohen und wo ergeben sich Chancen?
Jeder sechste Beschäftigte in Deutschland fürchtet durch KI Jobverlust. (iStock / NicoElNino) Foto: NicoElNino

  • Warum jeder sechste Arbeitnehmer in Deutschland KI als Bedrohung für den Job sieht.
  • Welche Altersgruppen besonders skeptisch auf KI am Arbeitsplatz reagieren.
  • Wie viele Arbeitsplätze laut IAB von der KI betroffen sind.

