DroneShield-Aktie: Drohnenabwehr boomt durch steigende Bedrohungslage

Eine kleine Drohne fliegt im Innovationslabor des Wehrwissenschaftlichen Instituts für Werk- und Betriebsstoffe knapp über den Boden. (Foto: dpa) Foto: Peter Kneffel

Mit einer Tagesperformance von +12,45 Prozent verzeichnete die DroneShield Aktie im laufenden Handel deutliche Gewinne und bestätigte damit die positive Tendenz der vergangenen Tage. Bereits am Vortag hatte das Papier um +7,96 Prozent zugelegt. Dieser Aufwärtstrend setzte sich fort: Die Aktie notierte zuletzt bei 1,7700 Euro. Anleger fragen sich nun, wie es mit der DroneShield Aktie weitergeht.

Trotz der aktuellen Dynamik mussten Aktionäre in den vergangenen drei Monaten einen Rückgang von -7,95 Prozent hinnehmen. Der kurzfristige Vergleich fällt jedoch deutlich positiver aus: Gegenüber der Vorwoche verteuerte sich die DroneShield Aktie um +29,20 Prozent, auf Monatssicht beträgt das Plus +69,17 Prozent. Seit Jahresbeginn summiert sich der Zuwachs sogar auf +280,20 Prozent.

Neue Governance-Regeln stärken Vertrauen der Investoren

DroneShield kündigte zuletzt neue Governance-Regeln an. Künftig müssen Führungskräfte eine Mindestbeteiligung an Aktien halten. Ziel ist es, die finanzielle Bindung des Managements an das Unternehmen zu stärken und die Interessen der Führungsebene enger mit denen langfristig orientierter Investoren zu verzahnen. Vorstandsmitglieder und Direktoren sollen eine festgelegte Mindestanzahl an Aktien halten. Der Vorstandsvorsitzende muss innerhalb eines Jahres eine Beteiligung aufbauen, die dem Doppelten seines Jahresgehalts entspricht.

Der Kapitalmarkt reagierte positiv auf diese Maßnahme. Die DroneShield Aktie legte deutlich zu und erreichte zwischenzeitlich den höchsten Stand seit einem Monat. Das Signal kam nach einer Phase erhöhter Volatilität, die von Insiderverkäufen und Unsicherheiten rund um Unternehmensmeldungen geprägt war.

Langfristiger Trend bleibt trotz Schwankungen intakt

Unabhängig von kurzfristigen Kursbewegungen bleibt der übergeordnete Trend bei DroneShield positiv. Das Unternehmen profitiert von der weltweit steigenden Nachfrage nach Technologien zur Abwehr unbemannter Systeme. Drohnen gewinnen in modernen militärischen Konflikten ebenso wie beim Schutz kritischer Infrastruktur zunehmend an Bedeutung. Entsprechend wächst der Bedarf an Sensorik, Störsystemen und integrierten Abwehrlösungen.

Auf Jahressicht hat sich der Aktienkurs trotz Rückschlägen vervielfacht. Die Einführung der Mindestbeteiligungen gilt als vertrauensbildende Maßnahme und könnte das Fundament für eine stabilere operative und kapitalmarktseitige Entwicklung legen.

Drohnenkrieg in der Ukraine: Realität statt Science-Fiction

In nur einer einzigen Nacht kamen über 800 Drohnen zum Einsatz. Was nach Science-Fiction klingt, ist bittere Realität im Ukraine-Krieg. Russland schickt mittlerweile fast täglich Hunderte dieser fliegenden Waffen über ukrainisches Territorium. Allein im Jahr 2025 produzierten russische Fabriken zwischen 25.000 und 30.000 Shahed-Drohnen. Wohnblöcke stürzen ein, Zivilisten geraten gezielt ins Visier, Infrastruktur wird systematisch zerstört.

Diese Entwicklung ist ein brutaler Realitätscheck für Europa. Drohnen sind längst keine reinen Aufklärungsgeräte mehr, sondern zentrale Waffen moderner Kriegsführung. Entsprechend wächst der politische und militärische Druck, effektive Schutzsysteme zu beschaffen.

Der Markt reagiert auf die neue Bedrohungslage

Genau hier positioniert sich DroneShield (WKN: A2DMAA). Das australische Unternehmen ist auf Drohnenabwehr spezialisiert und liefert Systeme, die Drohnen erkennen, verfolgen und neutralisieren können. Besonders gefragt sind tragbare Anti-Drohnen-Systeme, die flexibel eingesetzt werden können, bevor Schäden entstehen.

Matt McCrann, CEO der US-Sparte von DroneShield, sagte im Gespräch mit Business Insider neulich, allein in den USA gebe es "eine riesige Fläche zu schützen" – von kritischer Infrastruktur über Großveranstaltungen bis hin zu öffentlichen Reden und Wahrzeichen. "Wir müssen unser Denken darüber, was potenzielle Bedrohungen sind und wie wir uns dagegen schützen, definitiv ausweiten", so McCrann.

Drohnenbedrohung reicht weit über Kriegsgebiete hinaus

Der massive Einsatz von Drohnen im russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine habe den Westen aufgeschreckt. Er zeige, wie künftige Kriege geführt werden könnten. Doch die Sorge wächst auch abseits aktiver Fronten. Immer wieder dringen russische oder nicht identifizierte Drohnen in den europäischen Luftraum ein, nähern sich Militärbasen oder stören den zivilen Luftverkehr. In den USA kam es bereits zu Hunderten Drohnenüberflügen über Militäranlagen.

DroneShield entwickelt Systeme, die Drohnen aufspüren, verfolgen und per Funkstörung außer Gefecht setzen. Die Nachfrage steigt, auch aufgrund millionenschwerer Verträge mit dem US-Militär. Zudem kommen verschiedene Systeme in der Ukraine zum Einsatz.

McCrann betont, das Bewusstsein für die Bedrohung nehme "von Woche zu Woche" zu – etwa bei Flughäfen, Energie- und Rechenzentren oder Großveranstaltungen. Gleichzeitig werde klar, dass bestehende Abwehrmaßnahmen nicht ausreichen: "Das Bewusstsein dafür nimmt rasant zu."

Europa rückt stärker in den Fokus

Besonders sichtbar wird das Problem bei großen Sportveranstaltungen in den USA. Laut NFL gab es 2022 insgesamt 2537 unbefugte Drohnenflüge über Spielen, 2023 waren es bereits 2845. Viele führten zu Unterbrechungen. "Alle paar Wochen gibt es mindestens ein Spiel, bei dem eine Drohne über ein Stadion mit 70.000 Menschen fliegt – und niemand weiß, woher sie kommt oder was sie will", sagte McCrann.

Auch in Europa baut DroneShield sein Geschäft aus. Russische Drohnen wurden mehrfach im polnischen Luftraum gesichtet, was Nato-Kampfflugzeuge wie F-16 und F-35 alarmierte. In Nordeuropa häufen sich Vorfälle nahe militärischer Stützpunkte. Mehrere Länder melden wiederholte Störungen des Flugverkehrs durch Drohnen in Flughafennähe.

Bislang blieb ein schwerwiegender Vorfall aus. Doch bereits einzelne Drohnen verursachten Kollisionen mit Hubschraubern, zwangen Notfallflugzeuge zur Landung oder legten Flughäfen stundenlang lahm.

Kosteneffizienz wird zum entscheidenden Faktor

In der Ukraine treffen Drohnenangriffe regelmäßig Wohnhäuser, Kraftwerke, Schulen, Krankenhäuser und öffentliche Orte – teils Tausende Kilometer hinter der Front. Das Problem ist nicht nur die Menge, sondern auch die Kosten-Ungleichheit: Eine einzelne Abfangrakete des US-Patriot-Systems kostet rund vier Millionen US-Dollar, umgerechnet etwa 3,45 Millionen Euro. Angreifende Drohnen kosten oft nur einige tausend Dollar. Diese Schieflage zwingt zur technologischen Innovation.

Für DroneShield entfielen lange 70 bis 80 Prozent des Geschäfts auf den US-Markt. Inzwischen sieht das Unternehmen in Europa ein ebenso großes, wenn nicht gleichwertiges Potenzial. Zwar investiert DroneShield weiter stark in den USA und hat dort die Belegschaft verdoppelt. Doch McCrann betont: "So erfolgreich wir hier auch waren – wir haben erst an der Oberfläche der Nachfrage gekratzt." Dieser Trend sei seit sechs bis zwölf Monaten klar erkennbar.

Die Tausenden von Systemen, die DroneShield in der Ukraine einsetzt, liefern wertvolle Daten zur Optimierung der Technologien. Ein möglicher Konflikt zwischen Nato und Russland würde sich zwar vom Ukraine-Krieg unterscheiden, doch die Drohnenbedrohung reicht weit über klassische Schlachtfelder hinaus.

"Diese Bedrohung ist gekommen, um zu bleiben – und sie verändert sich rasant", warnte McCrann. Die Entwicklung verlaufe so schnell wie die Kreativität jener, die neue Einsatzformen erproben. Das sei "ein beängstigender Gedanke". Für Unternehmen der Branche bedeute das: "Unsere Lösungen müssen heute ganz andere sein als die, die diese Industrie vor fünf oder zehn Jahren entwickelt hat."

Fazit zur DroneShield Aktie

Ein gewisses Maß an Skepsis gegenüber der DroneShield Aktie bleibt angebracht. Doch solange sich die Auftragsbücher füllen und die Bilanz überzeugt, steht einer weiteren Erholung wenig im Weg. Für einen stabilen Aufwärtstrend könnte es bereits reichen, wenn das Unternehmen unangenehme Überraschungen vermeidet und seine Kommunikation weiter verbessert.