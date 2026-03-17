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Jobcenter-Studie: Kompetente Beratung, aber kaum Hilfe bei der Jobsuche

Menschlich top, fachlich wirkungslos? Eine aktuelle Umfrage der Bertelsmann Stiftung zeichnet ein paradoxes Bild der deutschen Jobvermittlung. Während Langzeitarbeitslose den Mitarbeitern in den Behörden mehrheitlich gute Noten für ihre Kompetenz und Freundlichkeit geben, bleibt der Erfolg auf dem Arbeitsmarkt oft aus. Für fast jeden zweiten Betroffenen (47 Prozent) sind die Termine im Jobcenter reine Formsache, die ihre Chancen auf eine feste Anstellung in keiner Weise verbessern.