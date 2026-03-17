Unternehmen

Jobcenter-Studie: Kompetente Beratung, aber kaum Hilfe bei der Jobsuche

Menschlich top, fachlich wirkungslos? Eine aktuelle Umfrage der Bertelsmann Stiftung zeichnet ein paradoxes Bild der deutschen Jobvermittlung. Während Langzeitarbeitslose den Mitarbeitern in den Behörden mehrheitlich gute Noten für ihre Kompetenz und Freundlichkeit geben, bleibt der Erfolg auf dem Arbeitsmarkt oft aus. Für fast jeden zweiten Betroffenen (47 Prozent) sind die Termine im Jobcenter reine Formsache, die ihre Chancen auf eine feste Anstellung in keiner Weise verbessern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.03.2026 11:42
Lesezeit: 2 min
Jobcenter-Studie: Kompetente Beratung, aber kaum Hilfe bei der Jobsuche
47 Prozent der Langzeitarbeitslosen sehen Jobcenter-Termine als reine Formsache. Was die Bertelsmann-Studie kritisiert und welche Reformen ab 2026 geplant sind (Foto: dpa). Foto: Jens Kalaene

Im Folgenden:

  • Warum fast die Hälfte der Bürgergeldempfänger Jobcenter-Termine als wirkungslos erlebt.
  • Wie die Bertelsmann Stiftung eine grundlegende Reform der deutschen Arbeitsvermittlung begründet.
  • Welche Rolle die ab Juli 2026 geltenden strengeren Regeln bei der Jobvermittlung spielen sollen.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

 

X

DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Entwurf zur EnWG-Reform bringt Reiche unter Druck – was das Netzpaket-Aus konkret bedeutet
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Entwurf zur EnWG-Reform bringt Reiche unter Druck – was das Netzpaket-Aus konkret bedeutet
17.03.2026

Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche plant, den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien mit neuen Bedingungen zu versehen. Sie...

Ende der Zitterpartie: EU und USA einigen sich auf neuen Zoll-Pakt
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ende der Zitterpartie: EU und USA einigen sich auf neuen Zoll-Pakt
17.03.2026

Hinter den Kulissen von Brüssel und Washington wurde lange gepokert, doch jetzt steht der Kurs fest: Die EU-Parlamentspräsidentin Roberta...

Lichtblick am Ende des Tunnels: Autoindustrie nimmt 2026 wieder Fahrt auf
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Lichtblick am Ende des Tunnels: Autoindustrie nimmt 2026 wieder Fahrt auf
17.03.2026

Die Schockwellen der ersten Gewinnwarnungen verrauchen langsam. Dank eines starken Schlussspurts der Audi-Gruppe zeigt das Barometer für...

Sondervermögen Schulden: Milliarden werden zur Stopfung von Haushaltslöchern missbraucht
DWN
Politik
Politik Sondervermögen Schulden: Milliarden werden zur Stopfung von Haushaltslöchern missbraucht
17.03.2026

Etikettenschwindel bei den Staatsfinanzen? Das Münchner Ifo-Institut wirft der Bundesregierung vor, neue Milliardenschulden massiv...

Nach Iran und Venezuela: Trump erhöht massiv den Druck auf Kuba
DWN
Politik
Politik Nach Iran und Venezuela: Trump erhöht massiv den Druck auf Kuba
17.03.2026

US-Präsident Donald Trump nimmt nach Teheran und Caracas nun offenbar das nächste Ziel in den Fokus: Kuba. Mit einer offen...

Brennende Tanker, blockierte Routen: Wie gelangt das Golf-Öl jetzt noch zum Kunden?
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Brennende Tanker, blockierte Routen: Wie gelangt das Golf-Öl jetzt noch zum Kunden?
17.03.2026

Die Schlagader der Weltwirtschaft ist fast zum Erliegen gekommen: Seit dem Ausbruch des Iran-Kriegs wagen nur noch wenige Schiffe die...

Wertpapiere statt Tagesgeld: Sparkassen planen eigenes Neo-Broker-Modell
DWN
Finanzen
Finanzen Wertpapiere statt Tagesgeld: Sparkassen planen eigenes Neo-Broker-Modell
17.03.2026

Deutschlands Sparkassen blasen zum Angriff auf die moderne Konkurrenz: Um mehr Kunden vom klassischen Sparbuch an den Aktienmarkt zu...

Preissprung am Gasmarkt: Golf-Krise gefährdet Winter-Vorsorge
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Preissprung am Gasmarkt: Golf-Krise gefährdet Winter-Vorsorge
17.03.2026

Die Eskalation im Persischen Golf erreicht die deutschen Heizungskeller: Durch die Angriffe auf Energieträger steigen die Gaspreise massiv...