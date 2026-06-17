US-Marktbericht: SpaceX fällt zum ersten Mal seit dem Börsengang, während die CME Group ihren CEO verliert

Zinsentscheidung der Fed bremst die Wall Street aus

Die Aktienkurse gaben am Mittwoch in den letzten Handelsstunden an der Wall Street nach, nachdem die US-Notenbank (Fed) beschlossen hatte, den Leitzins zum vierten Mal in Folge unverändert zu lassen.

Der Offenmarktausschuss (FOMC) der Zentralbank stimmte am Mittwoch einstimmig für die Beibehaltung der Zinssätze, was die drei großen Börsenbarometer an einem bis dahin eher verhaltenen Handelstag ins Minus drückte.

Zuvor hatten Anleihehändler ihre Wetten auf eine Zinserhöhung bis zum Jahresende verstärkt, nachdem die Fed angesichts des Inflationsdrucks die Möglichkeit höherer Zinsen signalisiert hatte.

Alle Tech-Aktien der „Mag-7“ lagen im Tagesverlauf ebenfalls im Minus, wobei Meta, Amazon und Alphabet am stärksten betroffen waren, während SpaceX zum ersten Mal seit seinem Handelsauftakt Kursverluste verzeichnete.

Indizes rutschen ab und Anleiherenditen steigen

Im Vorfeld der Zinsentscheidung der Fed zeigten sich die Aktienmärkte im Tagesverlauf wenig bewegt, doch alle Indizes gaben nach, sobald die erste geldpolitische Erklärung der Zentralbank unter der Führung von Kevin Warsh veröffentlicht wurde.

Die Renditen kurzlaufender Anleihen stiegen, während die Märkte eine Zinserhöhung bis zum Jahresende vollständig einpreisten. Auch der US-Dollar wertete gegenüber einem Währungskorb auf.

Der Dow Jones Industrial Average fiel um 0,97 Prozent, verlor über 500 Punkte und schloss bei 51.493,16 Zählern, während der technologielastige Nasdaq Composite den Mittwochshandel mit einem Minus von 1,34 Prozent bei 26.021,66 Punkten beendete.

Der S&P 500 fiel um 1,21 Prozent auf 7.420,12 Punkte.

Führungswechsel und Kursverluste bei Tech-Giganten

Die Aktien der CME Group gaben nach, nachdem bekannt gegeben wurde, dass ihr Vorstandsvorsitzender Terry Duffy nach mehr als zwei Jahrzehnten an der Spitze der Derivatebörse Anfang nächsten Jahres zurücktreten wird. Bis zur Schlussglocke rutschte das Papier um 3,46 Prozent ab.

Die Aktien von SpaceX fielen zum ersten Mal seit dem Handelsauftakt am Freitag und beendeten damit abrupt eine dreitägige Rallye, in der das Unternehmen die Marktkapitalisierung von Amazon überholt hatte. Das Papier beendete den Handel mit einem Minus von 4,95 Prozent.

Zum Handelsschluss notierten alle Tech-Aktien der „Mag-7“ im Minus. Meta war mit einem Einbruch von 5,5 Prozent am stärksten betroffen, während Microsoft und Amazon um 3,8 beziehungsweise 3,48 Prozent nachgaben.

Auch der Preis für Rohöl der Sorte Brent gab geringfügig auf knapp unter 79 US-Dollar nach, als weitere Details zum US-Iran-Abkommen bekannt wurden, darunter eine 60-tägige Mautfreiheit für die Straße von Hormus sowie die Einstellung aller Feindseligkeiten, unter anderem im Libanon.