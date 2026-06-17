Finanzen

Fed-Zinsentscheid könnte dramatischen Wandel auslösen: Stehen wir an der Schwelle zu einer neuen Ära?

Mit Kevin Warsh steht ein neuer Chef an der Spitze der US-Notenbank, der mit jahrzehntealten Traditionen brechen könnte. Seine Pläne für die Fed-Zinsentscheid sorgen bereits jetzt für intensive Debatten an den Finanzmärkten.
Autor
avtor
Jeppe Karlsson
17.06.2026 13:09
Lesezeit: 9 min
Fed-Zinsentscheid könnte dramatischen Wandel auslösen: Stehen wir an der Schwelle zu einer neuen Ära?
Kevin Warsh war 2006 der jüngste Mensch aller Zeiten, der Mitglied des Zinsausschusses der US-Notenbank wurde. 20 Jahre später ist er zum Chef der Notenbank aufgestiegen. (Foto: dpa) Foto: Alastair Grant

Im Folgenden:

  • Welchen Kurs Warsh tatsächlich verfolgt
  • Welche Ziele er für die Federal Reserve hat
  • Wo die größten Risiken seines Vorhabens liegen 

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Jeppe Karlsson

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Jeppe Karlsson ist ökonomischer Korrespondent bei Børsen, dem dänischen Partner von den DWN im Bonnier-Verlag. Er berichtet über wirtschaftliche Entwicklungen, Unternehmensfragen und marktnahe Themen mit journalistischem Schwerpunkt auf Analyse und Einordnung.

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