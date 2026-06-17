Finanzen

Fed-Zinsentscheid könnte dramatischen Wandel auslösen: Stehen wir an der Schwelle zu einer neuen Ära?

Mit Kevin Warsh steht ein neuer Chef an der Spitze der US-Notenbank, der mit jahrzehntealten Traditionen brechen könnte. Seine Pläne für die Fed-Zinsentscheid sorgen bereits jetzt für intensive Debatten an den Finanzmärkten.