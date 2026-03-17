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Kündigung wegen Kirchenaustritt? Warum dieses EU-Urteil für alle Arbeitgeber wichtig ist

Darf die Weltanschauung ein Kündigungsgrund sein? Was bisher als Sonderrecht für kirchliche Arbeitgeber galt, steht nun vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) auf dem Prüfstand. Der Fall einer Caritas-Beraterin könnte die Grenzen des kirchlichen Arbeitsrechts neu definieren – und hat Signalwirkung für die Compliance-Anforderungen in allen Unternehmen, die Wert auf klare Kündigungsrichtlinien legen müssen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
17.03.2026 09:55
Lesezeit: 2 min
Kündigung wegen Kirchenaustritt? Warum dieses EU-Urteil für alle Arbeitgeber wichtig ist
Ein Schild mit der Aufschrift "Wartezone Kirchenaustritte" ist im Standesamt München zu sehen (Foto: dpa). Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum ein EuGH-Urteil zum Kirchenaustritt das Arbeitsrecht aller Arbeitgeber betreffen könnte.
  • Weshalb eine Caritas-Mitarbeiterin aus finanziellen Gründen aus der Kirche austrat und gekündigt wurde.
  • Welche Signalwirkung das laufende Verfahren für Kündigungsrichtlinien und Compliance in Unternehmen hat.

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