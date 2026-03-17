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Kündigung wegen Kirchenaustritt? Warum dieses EU-Urteil für alle Arbeitgeber wichtig ist

Darf die Weltanschauung ein Kündigungsgrund sein? Was bisher als Sonderrecht für kirchliche Arbeitgeber galt, steht nun vor dem Europäischen Gerichtshof (EuGH) auf dem Prüfstand. Der Fall einer Caritas-Beraterin könnte die Grenzen des kirchlichen Arbeitsrechts neu definieren – und hat Signalwirkung für die Compliance-Anforderungen in allen Unternehmen, die Wert auf klare Kündigungsrichtlinien legen müssen.