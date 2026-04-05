Politik

Ehegattensplitting vorm Aus? "Fiktives Realsplitting": Institution Ehe soll tiefgreifend verändert werden

Beim Ehegattensplitting wird das Einkommen beider Ehe- oder Lebenspartner gemeinsam versteuert, was sich lohnt, wenn einer deutlich weniger verdient. Die politische Debatte über eine mögliche Reform läuft bereits: Klingbeil stellt das "fiktive Realsplitting" vor. Was die Alternative konkret bedeutet.