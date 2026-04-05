Politik

Ehegattensplitting vorm Aus? "Fiktives Realsplitting": Institution Ehe soll tiefgreifend verändert werden

Beim Ehegattensplitting wird das Einkommen beider Ehe- oder Lebenspartner gemeinsam versteuert, was sich lohnt, wenn einer deutlich weniger verdient. Die politische Debatte über eine mögliche Reform läuft bereits: Klingbeil stellt das "fiktive Realsplitting" vor. Was die Alternative konkret bedeutet.
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Deutsche Wirtschaftsnachrichten, Mirell Bellmann
05.04.2026 20:18
Lesezeit: 8 min
Ehegattensplitting vorm Aus? "Fiktives Realsplitting": Institution Ehe soll tiefgreifend verändert werden
Klingbeils Vorschlag "fiktives Realsplitting": "Damit können Partnerschaften weiterhin von Vorteilen im Steuertarif profitieren - aber nur noch in einem begrenzten Umfang", erklärte das Ministerium.. (Foto: dpa) Foto: Kay Nietfeld

Im Folgenden:

  • Warum das Ehegattensplitting für jede zweite verheiratete Teilzeitfrau ein finanzieller Bremsklotz ist.
  • Wie die schwarz-rote Koalition beim Thema Ehegattensplitting in offenen Streit gerät.
  • Welche konkreten Reformen SPD, CDU und Grüne beim Ehegattensplitting fordern und ablehnen.

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