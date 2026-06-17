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Baumarktkette Hellweg meldet Insolvenz an: 2900 Mitarbeiter betroffen

Hellweg meldet Insolvenz in Eigenverwaltung an: Alle Filialen und der Online-Shop des Dortmunder Unternehmens bleiben vorerst geöffnet. Die 68 Märkte in Deutschland liegen überwiegend Ruhrgebiet und Berlin. Sanierungsexperten übernehmen jetzt die Geschäftsleitung.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
17.06.2026 14:34
Lesezeit: 2 min
Baumarktkette Hellweg meldet Insolvenz an: 2900 Mitarbeiter betroffen
Hellweg gehört zu den bekanntesten Baumarktketten in Deutschland und ist bis heute ein inhabergeführtes Familienunternehmen. (Foto: dpa) Foto: Fabian Strauch

Im Folgenden:

  • Wie die Baumarktkette Hellweg das Insolvenzverfahren zur Restrukturierung nutzt.
  • Was der Insolvenzantrag für 68 deutsche Filialen und den Onlineshop bedeutet.
  • Welche finanzielle Absicherung die 2.900 betroffenen Beschäftigten erhalten.

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