Unternehmen

Pleitewelle überrollt Deutschland: Immer mehr Insolvenzen – Standort zu teuer

Immer mehr Betriebe wanken in die Pleite, wie der IWH-Insolvenztrend von Februar bestätigt. Und ein Ende der Entwicklung ist nicht abzusehen – besonders Bäckereien geben auf. Strom, Gas und Öl zum Backen sind zu teuer - ganz zu schweigen von den Zutaten. Die Folge: Traditionsunternehmen verschwinden für immer.