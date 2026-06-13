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Rechenzentren: Warum Energieaktien zur Nebenwette auf künstliche Intelligenz werden

Der Energiesektor könnte zu einem der Gewinner beim Bau der Rechenzentren werden, die für künstliche Intelligenz benötigt werden.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.06.2026 14:17
Lesezeit: 7 min
Rechenzentren: Warum Energieaktien zur Nebenwette auf künstliche Intelligenz werden
Der Stromhunger der KI könnte zwei Energieaktien einen echten Schub geben. (Foto: dpa) Foto: Rolf Vennenbernd

Im Folgenden:

  • Warum Energieaktien trotz steigender KI-Stromnachfrage zuletzt deutlich gefallen sind.
  • Wie sich Vistra und Constellation Energy in Bewertung, Risiko und Wachstumspotenzial unterscheiden.
  • Weshalb Vistra-Aktionäre einen langen Zeithorizont brauchen, um vom KI-Boom zu profitieren.

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