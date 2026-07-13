Finanzen

Lululemon-Aktie: Michael Burry sieht jetzt eine Chance

Die Lululemon-Aktie hat in den vergangenen Monaten deutlich an Wert verloren. Mehrere Rückschläge, interne Probleme und ein schwieriges Marktumfeld haben das Vertrauen der Anleger in das Unternehmen belastet. Umso überraschender ist es, dass sich nun ausgerechnet der für seine skeptische Haltung bekannte Investor Michael Burry positiv zur Lululemon-Aktie äußert.
Autor
Bonnier Investor
13.07.2026 17:06
Lesezeit: 6 min
Lululemon-Aktie: Michael Burry sieht jetzt eine Chance
Lululemon-Aktie: Starinvestor Michael Burry sieht eine günstige Value-Chance für Anleger (Foto: ChatGPT).

Im Folgenden:

  • Warum Star-Investor Michael Burry trotz schwerer Managementfehler auf die Lululemon-Aktie setzt.
  • Wie der US-Sportmodekonzern trotz Umsatzschwäche im Heimatmarkt wieder auf Wachstum hoffen kann.
  • Welche fundamentalen Gründe für eine baldige Trendwende bei dem angeschlagenen Leggings-Pionier sprechen.

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