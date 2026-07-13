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Vollsperrungen bei der Deutschen Bahn: Konzept in der Kritik

Monatelange Sperrungen, teure Sanierungen – und trotzdem bleibt der Bahnverkehr auf wichtigen Strecken chaotisch. Was steckt hinter den anhaltenden Problemen und wie reagieren Betroffene?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.07.2026 15:16
Lesezeit: 4 min
Vollsperrungen bei der Deutschen Bahn: Konzept in der Kritik
Nach teuren Generalsanierungen kämpfen wichtige Bahnstrecken weiter mit Problemen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum geraten frisch sanierte Bahnstrecken erneut in Schwierigkeiten?
  • Wie konnte eine marode Brücke unentdeckt bleiben?
  • Warum wächst die Kritik am Generalsanierungskonzept?

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