Eurozone: Inflation fällt überraschend deutlich – was das für die EZB-Zinspolitik bedeutet

Die Inflation in der Eurozone sinkt im Juni überraschend auf 2,8 Prozent. Was bedeutet das für die EZB? (Foto: dpa)

Die Inflation in der Eurozone sinkt im Juni überraschend auf 2,8 Prozent. Was bedeutet das für die EZB? (Foto: dpa)

Preisdruck lässt spürbar nach

Die Inflationswelle, die sich im Frühjahr aufgrund des Krieges im Nahen Osten und der extrem hohen Ölpreise auftürmte, hat sich etwas abgeschwächt. Und zwar stärker, als die Märkte erwartet hatten. Die Inflationsrate ist im Juni auf 2,8 Prozent im Jahresvergleich gesunken. Im Mai lag die jährliche Inflationsrate bei 3,2 Prozent, und der Markt hatte lediglich mit einem Rückgang auf 3 Prozent gerechnet.

Betrachtet man nur die Preisentwicklung von Mai bis Juni, so steigen die Preise überhaupt nicht. Sie fielen vielmehr um 0,1 Prozent und lagen damit deutlich unter den Markterwartungen, die von einem Anstieg um 0,1 Prozent ausgegangen waren. Die Inflationsrate lag im Juni bei 2,8 Prozent. Das liegt deutlich unter der Inflationsrate vom Mai und auch unter den Markterwartungen. Das berichtet das dänische DWN-Partnerportal Borsen auf Grundlage neuer Zahlen aus den 21 Ländern, deren Währung der Euro ist. X DWN-Wochenrückblick Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft. E-mail: * Kostenlos abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Kerninflation rückt in den Fokus der EZB

Was die Europäische Zentralbank jedoch genau im Auge behält, wenn sie an der richtigen Zinssatzgestaltung feilt, ist die Kerninflation, bei der die starken Schwankungen der Energie- und Lebensmittelpreise herausgerechnet werden. Dies vermittelt ein besseres Bild davon, wie stark sich die Inflation in der Wirtschaft ausgebreitet hat. Die Kerninflation lag im Juni bei 2,4 Prozent gegenüber 2,6 Prozent im Mai. Auch das ist etwas niedriger als die 2,5 Prozent, die der Markt erwartet hatte.