Wirtschaft

Einzelhandel: Arbeitgeber sagen Tarifgespräche in vier Ländern ab – Verdi spricht von Skandal

Der Tarifkonflikt im Einzelhandel spitzt sich weiter zu. Nachdem Arbeitgeber mehrere Verhandlungsrunden abgesagt haben, kündigt Verdi eine Ausweitung der Warnstreiks an. Beide Seiten erheben schwere Vorwürfe – droht jetzt eine längere Eskalation des Tarifstreits?