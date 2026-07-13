Wirtschaft

E-Auto-Produktion in Europa legt zu: Neue Studie zeigt überraschende Entwicklung

Die europäischen Strafzölle auf Elektroautos aus China sollten heimische Produktionsstandorte stärken. Erste Daten deuten tatsächlich auf eine Rückverlagerung der Fertigung hin. Gleichzeitig wachsen chinesische Hersteller in wichtigen Marktsegmenten weiter. Reicht die Zollpolitik also aus, um Europas Industrie nachhaltig zu schützen?