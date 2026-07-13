Wirtschaft

E-Auto-Produktion in Europa legt zu: Neue Studie zeigt überraschende Entwicklung

Die europäischen Strafzölle auf Elektroautos aus China sollten heimische Produktionsstandorte stärken. Erste Daten deuten tatsächlich auf eine Rückverlagerung der Fertigung hin. Gleichzeitig wachsen chinesische Hersteller in wichtigen Marktsegmenten weiter. Reicht die Zollpolitik also aus, um Europas Industrie nachhaltig zu schützen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.07.2026 17:41
Lesezeit: 2 min
E-Auto-Produktion in Europa legt zu: Neue Studie zeigt überraschende Entwicklung
EU-Strafzölle verändern den europäischen E-Auto-Markt. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum produzieren westliche Hersteller wieder verstärkt in Europa?
  • Welche Autobauer verlagern ihre Fertigung zurück?
  • Wie reagieren chinesische Hersteller auf die neuen Handelsbarrieren?

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