Finanzen

Deutsche Bahn: Familientickets ab 60 Euro – worauf Sie unbedingt achten müssen

Die Deutsche Bahn bringt ein neues Familienticket zum Festpreis an den Start und verspricht attraktive Konditionen für Reisende. Doch das Angebot gilt nicht uneingeschränkt – und für manche Verbindungen könnten zusätzliche Kosten entstehen. Worauf Sie beim Familienticket für die Sommerferien achten müssen und wo Sie zusätzlich sparen können.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
13.06.2026 12:12
Lesezeit: 2 min
Deutsche Bahn: Familientickets ab 60 Euro – worauf Sie unbedingt achten müssen
Familien können in den Sommerferien günstiger mit der Bahn reisen. (Bild: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Wer profitiert am meisten vom neuen Familienticket?
  • Warum können zusätzliche Kosten entstehen?
  • Wo lassen sich weitere Rabatte sichern?

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