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Lexus LBX im Test: Hybrid-SUV erinnert an die besten Diesel-Zeiten

Der Lexus LBX setzt nicht auf reinen Elektroantrieb, sondern auf einen effizienten Hybrid. Im Test überzeugt der kleine SUV mit Verbrauch, Komfort und Ausstattung, bleibt aber teuer.
Autor
Matej Štakul
13.06.2026 11:00
Lesezeit: 5 min
Lexus LBX im Test: Hybrid-SUV erinnert an die besten Diesel-Zeiten
Lexus LBX im Test: Sparsamer Hybrid zum Premiumpreis. (Foto: Matej Štakul)

Im Folgenden:

  • Warum der Lexus LBX mit 5,2 Litern Verbrauch an die besten Diesel-Zeiten erinnert.
  • Weshalb der kleine Hybrid-SUV trotz Fünf-Sterne-Sicherheit kein Massenverkaufserfolg wird.
  • Welche Stärken und Schwächen der Lexus LBX im Fahrzeugtest offenbart.

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