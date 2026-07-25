Immobilien

Neues Heizungsgesetz: Was das Gebäudemodernisierungsgesetz für Eigentümer und Mieter bedeutet

Die Bundesregierung unter Bundeskanzler Friedrich Merz hat eines der umstrittensten Gesetzesvorhaben der jüngeren deutschen Geschichte beerdigt. Mit dem Bundestagsbeschluss vom 10. Juli wird das bisherige Gebäudeenergiegesetz (GEG) – im Volksmund als „Habecks Heizungsgesetz“ bekannt – offiziell in das Gebäudemodernisierungsgesetz (GModG) umgewandelt. Für Millionen von Hauseigentümern, Vermietern und Mietern in Deutschland ändern sich die Spielregeln beim Heizen abermals grundlegend.