Unternehmen

Frauen fördern, Zukunft sichern: So schließen Unternehmen ihre Personallücken

Der internationale Frauentag am 8. März bietet regelmäßig Anlass, Frauen und ihre Karriereförderung stärker in den Blick zu nehmen. Denn: Ihr volles Potenzial bleibt in vielen Unternehmen häufig noch immer ungenutzt.