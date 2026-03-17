Unternehmen

Frauen fördern, Zukunft sichern: So schließen Unternehmen ihre Personallücken

Der internationale Frauentag am 8. März bietet regelmäßig Anlass, Frauen und ihre Karriereförderung stärker in den Blick zu nehmen. Denn: Ihr volles Potenzial bleibt in vielen Unternehmen häufig noch immer ungenutzt.
Autor
Lisa Stürznickel
17.03.2026 12:27
Lesezeit: 3 min
Frauen fördern, Zukunft sichern: So schließen Unternehmen ihre Personallücken
Care-Arbeit, Gender Pay Gap und fehlende Vorbilder bremsen viele Karrieren. Gleichzeitig suchen Unternehmen Fachkräfte. (Foto: iStockphoto.com/nensuria). Foto: nensuria

Im Folgenden:

  • Warum Unternehmen von mehr Frauen in ihren Teams profitieren
  • Wie Sie in Ihrem Unternehmen die Vereinbarkeit von Familie und Beruf verbessern
  • Mit welchen Maßnahmen Sie Frauen gezielt fördern können 

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