Wirtschaft

ZEW Index aktuell: Stimmung der deutschen Wirtschaft bricht wegen Iran-Krieg ein

Die wirtschaftliche Zuversicht in Deutschland hat einen drastischen Rückschlag erlitten: Der aktuelle ZEW-Index, der die Stimmung unter Finanzexperten misst, ist im März regelrecht abgestürzt. Grund für den pessimistischen Ausblick ist die Eskalation im Nahen Osten, die Energiepreise nach oben treibt und die Inflationssorgen befeuert. Angesichts dieser neuen Unsicherheit korrigieren erste Ökonomen bereits ihre Wachstumserwartungen für die Bundesrepublik nach unten.