Politik

Orbán und Selenskyj im Konflikt: Ukraine-Darlehen gerät ins Stocken

Der Konflikt zwischen Viktor Orbán und Wolodymyr Selenskyj setzt die EU unter Druck und gefährdet ein zentrales Ukraine-Darlehen. Wie stark kann dieser Machtkonflikt die Finanzierung der Ukraine und die Handlungsfähigkeit der EU beeinträchtigen?