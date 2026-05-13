Finanzen

Deutsche Telekom-Aktie: DAX-Wert mit Rückenwind aus den USA – doch Risiken bleiben

Die Deutsche Telekom-Aktie reagiert positiv auf die Bilanzvorlage am Mittwoch. Vor allem die starke Entwicklung der US-Tochter sorgt für Rückenwind. Doch trotz steigender Gewinne und Milliarden-Cashflow bleiben Risiken für den DAX-Wert bestehen.