Finanzen

US-Marktbericht: Die harte Realität holt die Wall Street ein

Zwischen neuen Sorgen und großen Erwartungen: Was die Märkte jetzt in Atem hält
Autor
Bonnier Investor
12.05.2026 22:09
Lesezeit: 2 min
US-Marktbericht: Die harte Realität holt die Wall Street ein
Die US-Börsen spielen eine Schlüsselrolle für die weltweite Kapitalallokation. (Foto: Alexey_Fedoren/iStock) Foto: Alexey_Fedoren/iStock

Inflationssorgen und steigende Ölpreise belasten die Stimmung

Die Wall Street schloss am Mittwoch uneinheitlich, da steigende Ölpreise und erneute Inflationssorgen die Anlegerstimmung belasteten.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent stieg auf über 103 US-Dollar pro Barrel, was die Befürchtung schürte, dass höhere Energiekosten die Inflation auf einem hohen Niveau halten und Zinssenkungen durch die US-Notenbank Federal Reserve verzögern könnten.

Unterdessen wird US-Präsident Donald Trump heute nach Peking aufbrechen, wo bis Freitag eine Reihe von Treffen auf dem Programm stehen. Im Mittelpunkt der Gespräche dürften die Stärkung der Zusammenarbeit im Bereich der künstlichen Intelligenz sowie die Bewältigung der anhaltenden Handelsspannungen zwischen den beiden Ländern stehen.

Hewsen fügte hinzu, dass höhere Ölpreise die Inflation in den USA voraussichtlich weiter anheizen werden, was die Erwartungen verstärkt, dass die Federal Reserve im Jahr 2026 keine Zinssenkungen vornehmen kann.

Der Dow Jones Industrial Average machte seine Verluste aus der Tagesmitte wett und schloss zum Handelsschluss mit einem Plus von 0,11 Prozent bei 49.760,56 Punkten.

Die wichtigsten Zugpferde im Index waren Walmart und Amgen, die um 2,16 Prozent beziehungsweise 2,03 Prozent zulegten.

Spannung vor hochkarätiger Wirtschaftsdelegation

Der Luftfahrtriese Boeing beendete den Handelstag schwächer und gab um 0,56 Prozent nach, da die Anleger die bedeutsamen Entwicklungen bewerten, mit denen das Unternehmen derzeit konfrontiert ist.

Boeing-CEO Kelly Ortberg wird morgen an der Seite von US-Präsident Donald Trump an einer hochrangigen Handelsdelegation nach China teilnehmen, deren Besuch bis zum 15. Mai andauert. Die Reise könnte für Boeing von großer Bedeutung sein, da man davon ausgeht, dass die Gespräche zu Bestellungen von über 500 Flugzeugen führen könnten.

Analysten zeigen sich jedoch weiterhin vorsichtig und verweisen auf Bedenken hinsichtlich der Verschuldung und des Cashflows des Unternehmens, da die allgemeinen Handelsspannungen nach wie vor für Unsicherheit sorgen.

Tesla-Chef Elon Musk und Apple-CEO Tim Cook werden voraussichtlich ebenfalls an der Delegation teilnehmen. Die Apple-Aktie beendete den Handelstag mit einem Plus von 0,72 Prozent.

Rückschlag für Tech-Werte nach rasanter Kursrallye

Der S&P 500 schloss mit einem Minus von 0,16 Prozent bei 7.400,96 Punkten. Intel lastete schwer auf dem Index und verlor bis zur Schlussglocke 6,82 Prozent.

Der Kursrückgang bei Intel folgt auf eine steile Rallye, bei der die Aktie im bisherigen Jahresverlauf um mehr als 200 Prozent zulegen konnte. Angetrieben wurde dies durch ein vorläufiges Chip-Produktionsabkommen mit Apple sowie unerwartet starke Quartalszahlen.

Obwohl die Aktie weiterhin deutlich über ihrem 52-Wochen-Tief von 18,97 US-Dollar und nahe an ihrem 52-Wochen-Hoch von 132,75 US-Dollar notiert, schienen die Anleger die Zukunftsaussichten des Unternehmens vor dem Hintergrund ambitionierter Bewertungen, einer gemischten Analystenstimmung, anhaltender Verluste im Foundry-Geschäft und stärker als erwartet ausgefallener Inflationsdaten neu zu bewerten. Der Rücksetzer deutet eher auf eine natürliche Atempause nach dem historischen Höhenflug der Aktie hin als auf einen allgemeinen Vertrauensverlust in das Unternehmen.

Der technologielastige Nasdaq schloss mit einem Minus von 0,71 Prozent bei 26.088,20 Punkten.

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