Politik

Monopolkommission: Tankrabatt kommt an - Spritpreis steigt

Auch das Ifo-Institut errechnet eine höhere Weitergabe als zu Beginn. Die Monopolkommission sieht allerdings bereits im Vorfeld des Steuerrabatts strukturelle Probleme.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
12.05.2026 15:18
Lesezeit: 2 min
Monopolkommission: Tankrabatt kommt an - Spritpreis steigt
Monopolkommission sieht Verlängerung des Tankrabatts kritisch. (Foto: dpa) Foto: Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA

Im Folgenden:

  • Warum der Tankrabatt laut Monopolkommission strukturelle Wettbewerbsprobleme nicht löst.
  • Weshalb die Kraftstoffpreise in Deutschland schon vor dem Rabatt systematisch erhöht waren.
  • Welche drei Gründe die Monopolkommission gegen eine Verlängerung des Tankrabatts anführt.

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