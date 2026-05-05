Wirtschaft

Spritpreise steigen trotz Tankrabatt weiter an: Woran das liegt

Nach kurzer Entspannung ziehen die Spritpreise erneut an und sorgen für Unmut bei Verbrauchern. Der Tankrabatt sollte helfen, doch Zweifel wachsen. Kommt die Entlastung wirklich bei den Autofahrern an – oder verpufft sie im Marktgeschehen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.05.2026 07:13
Lesezeit: 3 min
Spritpreise steigen trotz Tankrabatt weiter an: Woran das liegt
Tankstelle in Bamberg: Trotz Tankrabatt ziehen die Benzinpreise wieder an. (Foto: dpa) Foto: Pia Bayer

Im Folgenden:

  • Warum steigen die Spritpreise trotz Tankrabatt wieder an?
  • Wie stark profitieren Autofahrer tatsächlich von den Benzinpreisen?
  • Welche Rolle spielen Mineralölkonzerne bei den Preisentwicklungen?

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