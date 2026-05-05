Wirtschaft

Spritpreise steigen trotz Tankrabatt weiter an: Woran das liegt

Nach kurzer Entspannung ziehen die Spritpreise erneut an und sorgen für Unmut bei Verbrauchern. Der Tankrabatt sollte helfen, doch Zweifel wachsen. Kommt die Entlastung wirklich bei den Autofahrern an – oder verpufft sie im Marktgeschehen?