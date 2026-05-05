Panorama

Ölfirmen machen sich die Taschen voll? Tankrabatt versickert an der Zapfsäule

Zahlen des Münchner Ifo-Instituts zeigen eine gebremste Wirkung des Tankrabatts an den deutschen Zapfsäulen. Besonders beim Diesel entsteht ein Streit darüber, wie viel der Steuersenkung wirklich ankommt.