Politik

Großbritannien: Labour verliert, Reform UK gewinnt - trotzdem hält Starmer am Amt fest

Der angezählte britische Premierminister Keir Starmer bemüht sich nach den historisch schlechten Wahlergebnissen bei den Kommunalwahlen um Schadensbegrenzung. Indes sieht er sich mit lauter werdender Kritik aus den eigenen Reihen konfrontiert. Nach dem Wahldebakel setzt er verstärkt auf die Wiederannäherung an die EU.