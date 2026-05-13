Finanzen

RWE-Aktie: DAX-Wert profitiert von Windkraft-Boom – was das für den Aktienkurs heißt

Mit überraschend starken Zahlen startet der Energiekonzern RWE ins Jahr. Die RWE-Bilanz profitiert von Offshore-Windkraft, zusätzlichen Anlagen und einem positiven Sondereffekt. Die RWE-Aktie bleibt damit im Fokus der Anleger. Doch wie nachhaltig ist das Wachstum des DAX-Werts wirklich?