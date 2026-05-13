Finanzen

Allianz-Aktie: DAX-Konzern schlägt Prognosen deutlich – was das für Anleger heißt

Mit einem operativen Rekordergebnis übertrifft die Allianz die Erwartungen der Analysten deutlich. Auch die Mittelzuflüsse im Fondsgeschäft fallen überraschend hoch aus. Die Allianz-Aktie reagiert umgehend darauf. Doch beim Ausblick bleiben Fragen offen.
Autor
avtor
Markus Gentner
13.05.2026 07:50
Lesezeit: 1 min
Allianz-Aktie: DAX-Konzern schlägt Prognosen deutlich – was das für Anleger heißt
Allianz-Aktie: Versicherungskonzern mit Rekordgewinn. (Foto: dpa) Foto: Alexander Heinl

Im Folgenden:

  • Warum überrascht die Allianz-Aktie die Analysten erneut?
  • Wie stark stieg der operative Gewinn wirklich?
  • Welche Rolle spielte der Indien-Verkauf beim Gewinnsprung?

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Markus Gentner

Markus Gentner ist seit 1. Januar 2024 Chefredakteur bei den Deutschen Wirtschaftsnachrichten. Zuvor war er zwölf Jahre lang für Deutschlands größtes Börsenportal finanzen.net tätig, unter anderem als Redaktionsleiter des Ratgeber-Bereichs sowie als Online-Redakteur in der News-Redaktion. Er arbeitete außerdem für das Deutsche Anlegerfernsehen (DAF), für die Tageszeitung Rheinpfalz und für die Burda-Tochter Stegenwaller, bei der er auch volontierte. Markus Gentner ist studierter Journalist und besitzt einen Master-Abschluss in Germanistik.

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