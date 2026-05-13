Wirtschaft

Lkw-Fahrer für Europa: Warum Brasilien zum neuen Rekrutierungsmarkt wird

Europäische Spediteure suchen angesichts des Fahrermangels zunehmend Lkw-Fahrer in Brasilien. Wie belastbar ist dieses Modell für Spediteure, Fahrer und die europäischen Arbeitsmärkte wirklich?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.05.2026 06:03
Lesezeit: 6 min
Lkw-Fahrer für Europa: Warum Brasilien zum neuen Rekrutierungsmarkt wird
Die Anwerbung brasilianischer Lkw-Fahrer soll Europas Fahrermangel lindern, macht aber zugleich neue Abhängigkeiten im Straßengüterverkehr sichtbar (Foto: dpa) Foto: Martin Schutt

Im Folgenden:

  • Warum europäische Spediteure Lkw-Fahrer zunehmend per Online-Auktion aus Brasilien rekrutieren.
  • Welche Kosten, Dokumente und Risiken brasilianische Fahrer vor dem Antritt einer EU-Stelle tragen.
  • Weshalb die Bindung an einen einzigen Arbeitgeber für Drittstaatsfahrer zum existenziellen Risiko wird.

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