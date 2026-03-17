Politik

Verfassungsschutzreform: Diese neuen Befugnisse für das BfV sind geplant

Nach den Debatten um den BND rückt nun das Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) in den Fokus der Ampel-Pläne. Neben BKA und Bundespolizei soll auch der Inlandsnachrichtendienst modernisiert werden, um Spionage und Extremismus effektiver zu bekämpfen. Doch welche konkreten Änderungen stehen bevor, und wie soll die parlamentarische Kontrolle bei wachsender Macht gewahrt bleiben? Ein Überblick über den aktuellen Stand der Reform.