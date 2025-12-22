Wirtschaft

Globale Wirtschaft: Fed-Zurückhaltung bremst Wachstum und Aktienmärkte weltweit

Nach der starken Rally an den Aktienmärkten mehren sich die Zweifel, ob das globale Wachstum ohne neue geldpolitische Impulse tragfähig bleibt. Steht die US-Notenbank vor der Entscheidung, rechtzeitig nachzusteuern, oder droht 2026 ein deutlich verhalteneres wirtschaftliches Umfeld?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.12.2025 16:00
Aktualisiert: 23.12.2025 11:00
Lesezeit: 2 min
Globale Wirtschaft: Fed-Zurückhaltung bremst Wachstum und Aktienmärkte weltweit
Die zurückhaltende Geldpolitik der FED bremst derzeit das globale Wachstum und könnte die Perspektiven für die Aktienmärkte im Jahr 2026 entscheidend beeinflussen (Foto: dpa) Foto: Nathan Howard

Im Folgenden:

  • Warum die Fed-Zurückhaltung das globale Wirtschaftswachstum und die Aktienmärkte ausbremst.
  • Weshalb der globale PMI im Dezember den zweiten Monat in Folge sinkt.
  • Wie fehlende geldpolitische Stimuli die Wachstumsaussichten für 2026 eintrüben könnten.

