Wirtschaft

Globale Wirtschaft: Fed-Zurückhaltung bremst Wachstum und Aktienmärkte weltweit

Nach der starken Rally an den Aktienmärkten mehren sich die Zweifel, ob das globale Wachstum ohne neue geldpolitische Impulse tragfähig bleibt. Steht die US-Notenbank vor der Entscheidung, rechtzeitig nachzusteuern, oder droht 2026 ein deutlich verhalteneres wirtschaftliches Umfeld?