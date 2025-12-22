Wirtschaft

Bundeskartellamt verhängt zehn Millionen Euro Bußgeld

Zehn Millionen Euro Bußgeld – das klingt nach wenig für Deutschlands oberste Wettbewerbshüter. Tatsächlich ist es ein deutlicher Bruch mit den Rekordsummen früherer Jahre. Warum das Bundeskartellamt derzeit milder durchgreift, was Zufall damit zu tun hat und welche Rolle ein einzelnes Unternehmen aus Niedersachsen spielt, zeigt ein Blick auf die aktuellen Zahlen.
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
22.12.2025 15:00
Das Bundeskartellamt verhängt nur zehn Millionen Euro Bußgeld, deutlich weniger als im Vorjahr.

Wenn Firmen, die ähnliche Produkte verkaufen, miteinander kuscheln statt zu konkurrieren, leidet der Wettbewerb. Oder wenn sie dem Handel Preise diktieren. Das ruft das Bundeskartellamt auf den Plan.

Deutschlands oberste Wettbewerbshüter haben in diesem Jahr verhältnismäßig wenig Bußgelder wegen Kartellvergehen verhängt. Wie das Bundeskartellamt in Bonn mitteilte, summierten sie sich auf rund zehn Millionen Euro und lagen damit deutlich unter den im Vorjahr verhängten 26 Millionen Euro.

Die jährliche Gesamtsumme der Bußgelder schwankt stark. Das liegt auch am Zufall: Ist ein großes Verfahren abgeschlossen, fällt die Bußgeldsumme im jeweiligen Jahr sehr hoch aus und im Folgejahr mangels ähnlich großer Verfahren entsprechend niedrig. 2023 hatte die Bußgeldsumme lediglich 2,8 Millionen Euro betragen – ein niedriger Wert, der damals auch mit coronabedingten Verfahrensverzögerungen begründet wurde.

Milliardenrekord: schon lange her

Im vergangenen Jahrzehnt lagen die Summen, die das Kartellamt Firmen wegen Kartellvergehen auferlegte, deutlich höher. Der Jahresrekord datiert aus dem Jahr 2014 und lag bei 1,1 Milliarden Euro. 2019 waren es 848 Millionen Euro – gut drei Viertel entfielen damals auf Geldstrafen im Rahmen eines Verfahrens gegen Stahlhersteller wegen Preisabsprachen bei Blechen.

In diesem Jahr fiel der Audioprodukte-Hersteller Sennheiser negativ auf. Das Unternehmen aus Niedersachsen ist vor allem für seine Kopfhörer bekannt. Sennheiser musste sechs Millionen Euro zahlen. Der Vorwurf: Die Firma habe über Jahre hinweg Einfluss auf Händler ausgeübt, um höhere Preise im Laden durchzusetzen.

Kartellabsprachen sind grundsätzlich verboten. Sie hemmen den Wettbewerb und führen beim Kunden in der Regel zu höheren Kosten. Kartellanten machen häufig jahrelang gemeinsame Sache, bis einem von ihnen die Sache nicht mehr geheuer ist und er sich an das Kartellamt wendet, um reinen Tisch zu machen. Dann profitiert er von der Kronzeugenregelung: Als Erster, der auspackt, kommt er ohne Geldbuße davon. Hilfreich für die Ermittlungen der Wettbewerbshüter ist zudem ein System, über das sich Menschen anonym melden können. Über dieses System gingen in diesem Jahr 600 Hinweise ein.

Die rechtlichen Anforderungen an Kartellverfahren seien hoch, belastbare Nachweise nicht immer leicht zu erbringen, sagte Behördenchef Andreas Mundt. "Umso wichtiger sind moderne Ermittlungsansätze, der perspektivische Einsatz neuer IT-gestützter Auswertungsinstrumente und ein Hinweisgebersystem, das sich erneut als sehr wirkungsvoll erwiesen hat."

