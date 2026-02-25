US-Börsen: Wall Street im Aufwind dank Technologie-Rallye

Der Nasdaq Composite stieg um 1,26 Prozent, der S&P 500 legte um 0,81 Prozent zu und der Dow Jones Industrial Average gewann 0,63 Prozent. Der Bitcoin kletterte wieder über die Marke von 69.000 US-Dollar.

Im Fokus der Investoren standen die Quartalsergebnisse von Nvidia, die nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Die Nvidia-Aktie stieg um 1,44 Prozent. Der Bericht erscheint zu einer Zeit, in der Investoren das hohe Preisniveau im Technologiesektor neu bewerten und das Investitionsvolumen im Bereich der künstlichen Intelligenz genau beobachten.

Zudem wurde am Markt nach weiteren potenziellen Gewinnern und Verlierern des KI-Booms gesucht. Die Aktien von Western Digital, Palantir und Applied Materials verteuerten sich jeweils um mehr als 4 Prozent. Die Aktie von Advanced Micro Devices hingegen fiel um 1,39 Prozent.

Die Netflix-Aktie legte um 5,98 Prozent zu, nachdem der Vorstand von Warner Bros. Discovery bekannt gegeben hatte, dass das geänderte Angebot von Paramount Skydance für die Vermögenswerte des Unternehmens vorteilhafter sein könnte. Dies belebte den seit Monaten andauernden Übernahmekampf erneut.

Die Marktstimmung wurde auch von US-Präsident Donald Trump beeinflusst, der am Dienstagabend seine Rede zur Lage der Nation vor dem US-Kongress hielt. Trump nutzte die Rede, um eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs der USA zu kritisieren, und bekräftigte gleichzeitig seine Absicht, den bisherigen Kurs fortzusetzen.

Größter Gewinner legte um ein Drittel zu

Zu den stärksten Gewinnern des Tages zählte der Stablecoin-Emittent Circle, dessen Aktie nach Bekanntgabe eines Umsatzwachstums im vierten Quartal um 35,47 Prozent nach oben schoss. Getrieben wurden die Ergebnisse durch einen Anstieg des USDC-Umlaufs um 72 Prozent auf 75 Milliarden US-Dollar im Jahresvergleich, trotz der Korrektur am Kryptomarkt im vierten Quartal.

Auch die Schnellrestaurantkette Cava meldete Ergebnisse für das vierte Quartal und übertraf dabei sowohl die Gewinn- als auch die Umsatzerwartungen. Dies ließ den Aktienkurs des Unternehmens um 26,36 Prozent steigen. Der Umsatz wuchs im Quartal auf 278 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von Bloomberg von 268 Millionen US-Dollar. Auch der bereinigte Gewinn pro Aktie fiel um einen Cent besser aus als erwartet.

Deutliche Kursgewinne verzeichneten zudem das Technologieunternehmen Clear Secure (+38,96 Prozent), die Cloud-Plattform CCC Intelligent Solutions (+25,3 Prozent) und das Bauunternehmen Everus Construction (+24,84 Prozent).

Aktienemission ließ Raumfahrtunternehmen abstürzen

Zu den größten Verlierern gehörte das Raumfahrttechnologie-Unternehmen Intuitive Machines, dessen Aktie um 15,93 Prozent einbrach, nachdem das Unternehmen seine Pläne zur Geschäftsentwicklung vorgestellt hatte. Intuitive Machines plant die Ausgabe neuer Aktien im Wert von 175 Millionen US-Dollar und will den Erlös zur Stärkung der Reserven nutzen.

Die Aktie des Getränkeherstellers Diageo fiel um 15,66 Prozent, nachdem das Unternehmen seine Umsatzprognose gesenkt hatte. Das Unternehmen erwartet einen Rückgang des organischen Umsatzes um 2–3 Prozent, was deutlich über dem von der Wall Street erwarteten Rückgang von einem Prozent liegt. Diageo begründete die schwächeren Aussichten unter anderem mit dem wirtschaftlichen Druck auf die US-Haushalte.

Spürbare Verluste erlitten auch das Biotechnologieunternehmen ImmunityBio (–17,4 Prozent), der Webhoster GoDaddy (–14,28 Prozent) und der Solarmodulhersteller First Solar (–13,61 Prozent).