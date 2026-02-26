Finanzen

US-Börsen: Rechenzentrumsgeschäft treibt Nvidias über den Erwartungen liegende Ergebnisse an

Nvidia gab am Mittwoch nach Börsenschluss seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt, die die Erwartungen der Analysten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn übertrafen. Die Aktie des Chipherstellers stieg im nachbörslichen Handel um mehr als 3 %.
Im Quartal erzielte das Unternehmen einen Gewinn von 1,62 Dollar pro Aktie, und der Umsatz belief sich auf 68,1 Milliarden Dollar. Laut der Bloomberg-Konsensschätzung hatte die Wall Street einen Gewinn pro Aktie von 1,53 Dollar und einen Umsatz von 65,8 Milliarden Dollar erwartet. Im Vorjahreszeitraum lagen der Gewinn pro Aktie bei 0,89 Dollar und der Umsatz bei 39,3 Milliarden Dollar, berichtete Yahoo Finance.

Der größte Wachstumsbeitrag stammte aus dem Rechenzentrumsgeschäft, wo der Umsatz auf 62,3 Milliarden Dollar stieg und damit die Erwartungen der Analysten von 60,2 Milliarden Dollar übertraf.

Nvidia veröffentlichte zudem eine Umsatzprognose für das erste Quartal in einer Spanne von 76,44 bis 79,56 Milliarden Dollar, was über der Wall-Street-Schätzung von 72,8 Milliarden Dollar liegt. Die Prognose berücksichtigt keine möglichen Einnahmen aus China.

Nvidia hat das Rechenzentrumsgeschäft in Computing-Lösungen, Grafikchips und Prozessoren sowie Netzwerklösungen unterteilt. Der Umsatz mit Computing-Lösungen stieg im Jahresvergleich um 58 Prozent, der mit Netzwerklösungen um 263 Prozent.

Großkunden aus dem Cloud-Service-Sektor blieben umsatzseitig das größte Kundensegment und machten etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes im Bereich Rechenzentren aus.

Außerhalb des Rechenzentrumsgeschäfts meldete Nvidia einen Umsatz von 3,7 Milliarden Dollar im Bereich Gaming-Hardware, was unter den Erwartungen der Analysten von rund 4 Milliarden Dollar lag.

Hinter dem Aktienkurs steht die Frage der künstlichen Intelligenz

Die Nvidia-Aktie ist seit Jahresbeginn um rund 5 Prozent gestiegen. Laut Gene Munster, Managing Partner bei Deepwater Asset Management, hat sich die Aktie nicht stark bewegt, da die Investoren unsicher sind, ob der Investitionsboom in künstliche Intelligenz zunehmen oder nachlassen wird.

Seiner Einschätzung nach ist entscheidend, wie das Wachstum von Nvidia in den Jahren 2027 und 2028 ausfällt. Wenn die Entwicklung der künstlichen Intelligenz bereits in eine reifere Phase eingetreten ist, könnte sich das Wachstum verlangsamen. Befindet sich die Entwicklung jedoch noch im Anfangsstadium, sind die Aussichten stärker.

Ein Großteil der diesjährigen Investitionen stammt weiterhin von großen Cloud-Anbietern, darunter Amazon, Google, Meta und Microsoft. Diese Unternehmen planen, allein im Jahr 2026 insgesamt rund 650 Milliarden Dollar in künstliche Intelligenz zu investieren.

