Unternehmen

Deutscher Mittelstand verzweifelt an Regierung: Warum Unternehmer frustriert sind

Deutschlands mittelständische Unternehmen verlieren zunehmend das Vertrauen in die Lösungskompetenz der Bundesregierung. Wie eine falsche Subventionspolitik und strukturelle Probleme den Mittelstand strangulieren und damit der deutsche Standort für KMU zur Existenzfrage wird.
Autor
Mirell Bellmann
14.06.2026 12:12
Aktualisiert: 01.01.2030 11:21
Lesezeit: 6 min
Deutscher Mittelstand verzweifelt an Regierung: Warum Unternehmer frustriert sind
Ludwig Erhards soziale Marktwirtschaft, einst Garant für den deutschen Wohlstand, wird Stück für Stück durch eine staatlich dominierte Planwirtschaft ersetzt. (Foto: dpa)

Im Folgenden:

  • Warum KMU bei den Milliarden-Subventionen des Staates leer ausgehen.
  • Wie Kosten und Bürokratie den Mittelstand an den Rand der Existenz treiben.
  • Weshalb das Vertrauen der Unternehmer in die Politik dramatisch sinkt. 

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Mirell Bellmann

Mirell Bellmann schreibt als Redakteurin bei den DWN über Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Zuvor arbeitete sie für Servus TV und den Deutschen Bundestag.

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