Unternehmen

Deutscher Mittelstand verzweifelt an Regierung: Warum Unternehmer frustriert sind

Deutschlands mittelständische Unternehmen verlieren zunehmend das Vertrauen in die Lösungskompetenz der Bundesregierung. Wie eine falsche Subventionspolitik und strukturelle Probleme den Mittelstand strangulieren und damit der deutsche Standort für KMU zur Existenzfrage wird.