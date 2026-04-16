Wirtschaft

1.000 Euro steuerfrei: Wer kriegt sie?

Die geplante 1.000-Euro-Prämie sorgt für neuen Streit zwischen Politik, Wirtschaft und Union. Während Arbeitgeber vor Überlastung warnen, fordert die Junge Union klare Grenzen für den staatlichen Kurs.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.04.2026 09:40
Lesezeit: 2 min
1.000 Euro steuerfrei: Wer kriegt sie?
Arbeitgeber kritisieren die 1.000-Euro-Prämie als Belastung für Firmen. Die Junge Union fordert zudem klare Grenzen für den Staat. (Foto: dpa) Foto: Monika Skolimowska

Im Folgenden:

  • Welche Folgen die geplante Entlastungsprämie für angeschlagene Unternehmen haben könnte.
  • Warum die schwarz-rote Koalition mit ihrer Entlastungspolitik zunehmend unter Druck gerät.
  • Warum der öffentliche Dienst aus Sicht der Jungen Union außen vor bleiben sollte.

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