Wirtschaft

Er ist dabei, Maersk zu überholen – nun gibt CMA-Chef Saadé eine aufsehenerregende Prognose ab

CMA-Chef Rodolphe Saadé sieht eine Weltwirtschaft auf Speed und warnt vor neuen Schocks im Welthandel. Seine Botschaft trifft auch Maersk, denn in der Krise gewinnen jene, die schnell entscheiden können.
Autor
avtor
Jeppe Karlsson
14.06.2026 08:37
Lesezeit: 10 min
Er ist dabei, Maersk zu überholen – nun gibt CMA-Chef Saadé eine aufsehenerregende Prognose ab
Die CMA CGM ist die weltweit drittgrößte Containerreederei und betreibt laut der Website des Unternehmens eine Flotte von mehr als 650 Schiffen. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum CMA-Chef Saadé familiengeführte Unternehmen börsennotierten Konkurrenten wie Mærsk vorzieht.
  • Welche Worst-Case-Szenarien CMA für eine Sperrung der Straße von Malakka oder Gibraltar plant.
  • Weshalb Saadé das zweite Halbjahr für den Welthandel als potenziell gefährlich einstuft.

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Jeppe Karlsson

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Jeppe Karlsson ist ökonomischer Korrespondent bei Børsen, dem dänischen Partner von den DWN im Bonnier-Verlag. Er berichtet über wirtschaftliche Entwicklungen, Unternehmensfragen und marktnahe Themen mit journalistischem Schwerpunkt auf Analyse und Einordnung.

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