Rebecca Harding im Interview: Konflikte haben die Funktionsweise der Weltwirtschaft unwiderruflich verändert

Wirtschaftskrieg wird zur neuen Realität

Hinzu kommt, dass sich jener wirtschaftliche Nationalismus verfestigt, der bereits während der COVID-19-Pandemie sichtbar wurde und die etablierte globale Wirtschaftsordnung untergräbt.

„Wirtschaftlicher Nationalismus und die Konkurrenz großer Mächte werden zu immer wichtigeren Faktoren der Weltpolitik“, beschreibt Dr. R. Harding die globalen Trends gegenüber der Zeitung Verslo Zinios. Sie war während der Sitzung der Parlamentarischen Versammlung der NATO in Litauen zu Gast.

Verslo Zinios/DWN: Wie hat der Konflikt im Nahen Osten die Wirtschaftssicherheit beeinflusst und wie wirkt er noch immer auf sie?

Rebecca Harding: Der Konflikt im Nahen Osten hat alle daran erinnert, dass Wirtschaftssicherheit existiert und dass sich jeder darum kümmern muss. Vor acht Jahren schrieb ich das Buch „The Weaponization of Trade“. Darin argumentierte ich, dass der globale Handel zu einem Instrument geopolitischen Drucks und geopolitischer Auseinandersetzung wird. Wenn wir nicht vorsichtig sind, werden Staaten immer häufiger miteinander in Konflikt geraten, und internationale Institutionen werden schwächer werden und zerfallen. Wenn solche Prozesse Fahrt aufnehmen und etablierte Strukturen zu zerfallen beginnen, nähert sich die Welt immer stärker nicht nur Handelskriegen, sondern auch wirtschaftlichen und schließlich militärischen Konflikten. Acht Jahre später überrascht mich nicht, dass wir uns in der aktuellen Lage wiederfinden. Dennoch verstehen die Menschen nicht vollständig, wie ernst dieses Problem ist.

Durch den Nahen Osten fließen rund 20 Prozent des weltweiten Öl- und Gasaufkommens. Doch wir sprechen nicht nur über Energie. Durch die Region wird auch Helium transportiert, das für die Halbleiterproduktion und medizinische Ausrüstung wichtig ist, ebenso Phosphate, Aluminium, Eisen und Stahl. Bei bestimmten Rohstoffen laufen 15 bis 20 Prozent des Welthandels durch diese Region. Das sind enorme Mengen. Deshalb ist es natürlich, dass Störungen weltweit spürbar sind. Das Problem ist, dass viele bislang den Eindruck haben, das System funktioniere weiterhin ziemlich normal. Deshalb bewerten wir nicht, was in sechs Monaten geschehen kann. Schon jetzt sehen wir Preissteigerungen, doch die Wahrscheinlichkeit, dass wir infolge der aktuellen Ereignisse künftig auch mit Warenmangel oder sogar leeren Ladenregalen konfrontiert werden, ist sehr hoch. Deshalb hat der Nahost-Konflikt den Menschen aus Sicht der Wirtschaftssicherheit meiner Meinung nach eine wichtige Sache bewusst gemacht. Es gibt ein Phänomen namens Wirtschaftskrieg, und genau so funktioniert er.

Es gibt noch einen weiteren wichtigen Aspekt. Im Nahen Osten ist eine enorme wirtschaftliche und militärische Macht der USA konzentriert. Gleichzeitig ist Irans Wirtschaft stark geschwächt, der Staat selbst steht vor ernsten Herausforderungen. Trotzdem ist Iran weiterhin in der Lage, sehr großen Einfluss auszuüben. Das liegt daran, dass das Land einen der wichtigsten „Flaschenhälse“ des internationalen Handels kontrolliert, einen strategisch bedeutenden Transitpunkt. Dadurch gewinnt Iran sehr große asymmetrische Macht. X Newsletter Premium Exklusive Inhalte, Insider-Wissen und besondere Vorteile – sichern Sie sich jetzt den Zugang zu unserem Premium-Newsletter und seien Sie immer einen Schritt voraus! E-mail: * Jetzt abonnieren » Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Verslo Zinios/DWN: Iran hat tatsächlich gezeigt, dass es die Weltwirtschaft beeinflussen und Staaten durch die Blockade der Straße von Hormus unter Druck setzen kann. Selbst wenn eine Einigung erzielt würde und die Meerenge wieder vollständig für die Schifffahrt geöffnet wäre, bleibt dann die Gefahr, dass Iran Staaten künftig erpresst, indem es erneut mit einer Schließung droht? Wie kann das unsere wirtschaftliche Stabilität beeinflussen?

Rebecca Harding: Das ist eine ausgezeichnete Frage. Die kurze Antwort lautet ja. Genau deshalb sind die USA jetzt äußerst besorgt über ihre Lage. Das erklärt auch, weshalb so viele Diskussionen über die Gründe und Ziele des amerikanischen Engagements in diesem Konflikt entstehen. Eine der wichtigsten Folgen ist, dass sich die Welt bereits verändert hat. Sie wird nicht mehr so sein wie früher.

Wir sehen, wie inflationärer Druck wieder an die Märkte zurückkehrt. Die Kapitalkosten steigen, da Regierungen gezwungen sind, größere Reserven aufzubauen und ihre Widerstandskraft gegenüber möglichen Lieferstörungen zu stärken. All das hat die Funktionsweise der Weltwirtschaft unumkehrbar verändert.

Auch die Rolle der USA in der Welt hat sich verändert. Plötzlich wurde sichtbar, dass Amerika handeln kann, um bestimmte Ziele zu erreichen, dabei aber mit unbeabsichtigten Folgen konfrontiert wird. Genau das sehen wir im Fall der Straße von Hormus. Ein relativ kleiner Staat gewinnt unverhältnismäßig großen Einfluss auf die Weltwirtschaft.

Außerdem schafft diese Situation zusätzliche Möglichkeiten für Länder wie China, das sich anbietet, Probleme zu lösen. Es findet also auch eine Neuverteilung globaler Macht statt. Dr. Rebecca Harding, Generaldirektorin des Zentrums für wirtschaftliche Sicherheit. (Foto: Vladimir Ivanov/Verslo Zinios)

Alte Ordnung zerfällt, neue Regeln entstehen noch nicht

Verslo Zinios/DWN: Russlands Krieg gegen die Ukraine dauert bereits das fünfte Jahr an. Es scheint, dass sich die meisten Sektoren auf die eine oder andere Weise an diese Lage angepasst haben. Doch welche langfristigen Folgen wird dieser Krieg für die Wirtschaft haben? Glauben Sie, dass die Handelsbeziehungen jemals wieder auf das Niveau zurückkehren werden, das vor Russlands Invasion in der Ukraine bestand?

Rebecca Harding: Es wird sehr schwer sein, Russland in das zurückzuführen, was wir früher globale Wirtschaftsordnung nannten. Eine multilaterale, regelbasierte Ordnung. Im Kern deshalb, da ein solches System fast nicht mehr existiert. Ich glaube, man kann sagen, dass wir derzeit den Übergang zu etwas Neuem erleben, auch wenn wir noch nicht genau wissen, wie diese neue Ordnung aussehen wird. Wir sehen jedoch bereits neue multilaterale Organisationen entstehen und Veränderungen in der Funktionsweise bestehender internationaler Institutionen.

Wenn man also die Auswirkungen dieses Konflikts auf die Weltwirtschaft bewertet, wird es keine Rückkehr zur früheren „Normalität“ geben. Es wird keine einfache Rückkehr zur früheren Rolle der Welthandelsorganisation geben und keine Lage, in der Russland wieder leicht in internationale Handelsabkommen integriert wäre. Das wird sehr kompliziert. Eine der wichtigsten Folgen dieses Krieges ist die offensichtlich gestärkte Verbindung zwischen Russland und China. Russland wurde zum wichtigsten Öl- und Gaslieferanten Chinas, während China mehr Macht gewann, indem es eigene Technologien nach Russland exportiert, darunter militärische Technologien und Ausrüstung.

Der Krieg hat nicht nur geopolitische Beziehungen verändert. Er hat auch die Natur des militärischen Konflikts selbst sowie seine Finanzierungs- und Organisationsmodelle grundsätzlich verändert. Die Ukraine ist ein vergleichsweise kleiner und wirtschaftlich schwacher Staat. Trotzdem ist es ihr gelungen, Ressourcen zu mobilisieren, Innovationen schnell einzuführen und zu einem der fortschrittlichsten Entwickler neuer Militärtechnologien zu werden. Vor Kriegsbeginn hätten viele eine solche Transformation vermutlich nicht erwartet. Deshalb sehen wir eine erhebliche Verschiebung der Machtverhältnisse. Technologie ermöglicht nicht nur eine andere Art der Kriegsführung, sondern auch eine andere Organisation der Wirtschaft.

Derzeit wird viel über den Zustand der russischen Wirtschaft diskutiert, darüber, ob sie stark bleibt, wie viele Einnahmen sie aus dem Ölexport erzielt und wie die Lage im Nahen Osten auf sie wirkt. In diesem Zusammenhang ist jedoch am wichtigsten, dass Russland ähnlich wie Iran die Möglichkeit hat, die Funktionsweise der Weltwirtschaft zu stören. Das hat es bereits getan. Zum Beispiel über Getreidepreise sowie über Öl- und Gasmärkte. Häufig unterschätzen wir die Bedeutung dieser Sektoren. Deshalb mussten die globalen Handelsströme grundlegend neu gezeichnet werden. Die gesamte Landkarte des Welthandels wurde neu verteilt. Wir handeln nicht mehr mit Russland, deshalb handeln wir stärker mit dem Nahen Osten. Jetzt entstehen im Nahen Osten Probleme, deshalb müssen wir erneut neue Routen und alternative Lieferketten suchen. Der Welthandel verändert und ordnet sich heute ständig neu. Und eine solche Unsicherheit verändert auch die Art, wie wir Entscheidungen treffen.

Verslo Zinios/DWN: In letzter Zeit wird die Weltwirtschaft stark sowohl von der sich ständig verändernden Zollpolitik der USA als auch von Europas Handelskonflikten mit China beeinflusst. Wie sicher und gesund ist es überhaupt für die Weltwirtschaft, sich auf Regulierung und Handelsbeschränkungen zu stützen? Und wann beginnen solche Maßnahmen mehr Schaden als Nutzen anzurichten?

Rebecca Harding: Eine ausgezeichnete Frage. Eines der Hauptprobleme besteht darin, dass die USA, China, Russland sowie Südafrika, Staaten des Nahen Ostens und andere wichtige Akteure im Kern erklärt haben, dass die internationale regelbasierte Ordnung sie nicht mehr zufriedenstellt. Aus ihrer Sicht funktioniert dieses System weder zugunsten ihrer Staaten noch zugunsten ihrer Volkswirtschaften. Deshalb sagen sie. Wir wollen nicht länger nach diesen Regeln spielen. Wir wollen zu unseren eigenen Bedingungen handeln und zuerst nationale Interessen verfolgen. Dadurch verfestigt sich im internationalen Handel immer stärker der wirtschaftliche Nationalismus. Im Kern sehen wir derzeit den Zerfall etablierter Handelsbeziehungen.

Während der COVID-19-Pandemie haben wir bereits eine Welle wirtschaftlichen Nationalismus beobachtet. Staaten kümmerten sich zuerst um sich selbst und versuchten, ihre eigenen Märkte und Lieferketten zu schützen. Meiner Meinung nach sehen wir heute einen sehr ähnlichen Prozess. Ich würde sagen, dass dies ein ziemlich gefährlicher historischer Moment ist. Wenn Handelsbeziehungen weiter fragmentieren und Staaten sich immer stärker nur auf ihre eigenen Interessen ausrichten, beginnen wir die Prinzipien zu verlieren, auf denen der internationale Handel beruht.

Internationales Geschäft funktioniert, da ich etwas tun kann, was Sie nicht können, und Sie etwas tun können, was ich nicht kann. Deshalb arbeiten wir zusammen und handeln zum gegenseitigen Vorteil. Genau diese Sichtweise fehlt derzeit jedoch immer stärker. Staaten sprechen nicht mehr über gemeinsamen Nutzen. Sie denken immer häufiger darüber nach, wie sie aus dem System mehr für sich selbst herausholen können.

Das größte Risiko besteht heute darin, ob Europa geschlossen bleiben kann. Wenn das institutionelle System der Europäischen Union stabil bleibt und die Gemeinschaft als einheitlicher Handelsblock handeln kann, bleibt ihr wirtschaftliches Gewicht enorm. Dann verfügt Europa über bedeutende Hebel sowohl im Bereich wirtschaftlichen Drucks als auch bei der aktiven Nutzung wirtschaftlicher Macht. Anders gesagt. Ein geeintes Europa kann eine der wichtigsten Wirtschaftskräfte der Welt bleiben. Wenn die innere Geschlossenheit jedoch schwächer wird, wird auch seine Fähigkeit abnehmen, Einfluss auf die Weltwirtschaft zu nehmen.

Verslo Zinios/DWN: Was kann langfristig getan werden, damit die Weltwirtschaft widerstandsfähiger gegenüber geopolitischen Spannungen und großen Krisen wird? Sie haben die COVID-19-Pandemie erwähnt, wir haben über Kriege im Nahen Osten und in der Ukraine gesprochen. Was können wir noch tun, um unsere Wirtschaft zu schützen und ihre Widerstandskraft zu stärken?

Rebecca Harding: Das ist die Billionen-Dollar-Frage. Offensichtlich müssen wir einen Weg finden, Mechanismen zu schaffen, die verhindern, dass die Weltwirtschaft jedes Mal zusammenbricht, wenn wir mit Konflikten oder Krisen dieses Ausmaßes konfrontiert werden. Zunächst müssen wir definieren, was wir erreichen wollen. Wollen wir weiterhin eine multilaterale, regelbasierte internationale Ordnung? Und wenn wir ein solches System, wie es in den vergangenen 80 Jahren existierte, nicht bewahren wollen, dann befinden wir uns im Grunde in einer Art neuem Bretton-Woods-Moment.

Dieser Begriff beschreibt eine Situation, in der die globale Wirtschafts- oder Finanzordnung einen solchen Wendepunkt erreicht, dass neue internationale Regeln, Institutionen oder ein Währungssystem geschaffen werden müssen. Der Name stammt von der gleichnamigen Konferenz im Jahr 1944. Dort einigten sich Staaten auf eine Neuordnung des internationalen Finanzsystems. Aus dieser Konferenz gingen Institutionen wie der Internationale Währungsfonds und die Weltbank hervor.

Wir müssen die Frage beantworten, wie die Welt, die internationalen Finanzinstitutionen und wirtschaftlichen Organisationen aussehen sollen. Welche Strukturen müssen wir schaffen, damit wir weiter zusammenarbeiten können, um Wirtschaftswachstum, Entwicklung und all jene Vorteile zu erreichen, die die vergangenen acht Jahrzehnte vielen Regionen der Welt gebracht haben. Denn wenn das System zerfällt, riskieren wir, all das zu verlieren.

Bei praktischen Lösungen lohnt sich ein Blick auf multilaterale Organisationen wie die NATO. Meist wird die NATO mit Artikel 5 verbunden, doch es gibt auch Artikel 2, in dem es um wirtschaftliche Stabilität geht, sowie Artikel 3, der mit der Stärkung von Widerstandskraft verbunden ist. Das können nützliche Orientierungspunkte sein, wenn wir überlegen, wie multilaterale Organisationen sich an neue Bedrohungen anpassen sollten. Die NATO ist nicht nur ein Mechanismus kollektiver Verteidigung.

In die aktuelle Lage sind wir geraten, da wir die nächste Krise nicht vorhergesehen haben. Wir glaubten, die Welt werde stabil und berechenbar bleiben. Eines unserer größten Probleme besteht darin, dass wir zu wenig darüber nachdenken, was künftig geschehen kann. In Europa glaubten wir lange und glauben meiner Ansicht nach noch immer, dass alle dasselbe anstreben wie wir. Frieden, Stabilität und wirtschaftlichen Wohlstand, den Zusammenarbeit ermöglicht.

In den vergangenen 80 Jahren haben die EU und verschiedene Partnerschaften innerhalb und außerhalb der Gemeinschaft ein starkes Gefühl gemeinsamer europäischer Identität geschaffen. Das hängt direkt mit der historischen Erfahrung zusammen, die Europa nach dem Zweiten Weltkrieg durchlebt hat. Deshalb ist es natürlich, dass wir diese Werte bewahren und pflegen wollen. Gleichzeitig müssen wir jedoch verstehen, dass dieses Wertesystem heute externen Bedrohungen ausgesetzt ist. Einige davon sind wirtschaftlich, andere militärisch. Wir müssen besser verstehen, woher diese Bedrohungen kommen, und sie im Voraus erkennen.

Wenn wir über Wirtschaftssicherheit sprechen, vergessen wir häufig einen weiteren enormen Risikofaktor. Den Klimawandel. Auch Klimaveränderungen bedrohen die Wirtschaftssicherheit. Sie werden die Lebensmittelversorgung, Energiesysteme, Wohninfrastruktur und die Frage beeinflussen, wo und wie Menschen künftig leben werden. Deshalb sind die Bedrohungen, mit denen wir konfrontiert sind, deutlich breiter als nur militärische Konflikte oder Wirtschaftskriege. Ein Teil von ihnen entsteht auch aus Prozessen, die wir selbst geschaffen haben. Genau deshalb wird die Fähigkeit, Risiken vorherzusehen, am wichtigsten. Und die Vorbereitung auf sie ist eine wesentliche Voraussetzung echter Widerstandskraft. Dr. Rebecca Harding, Generaldirektorin des Zentrums für wirtschaftliche Sicherheit. (Foto: Vladimir Ivanov/Verslo Zinios)

Europas Stärke hängt von Vorbereitung und Geschlossenheit ab

Verslo Zinios/DWN: Vorhin haben Sie das Risiko einer Einheitskrise für Europa erwähnt. Wie kann die EU ihre Wettbewerbsfähigkeit stärken? Wie kann sie mit den Vereinigten Staaten und China Schritt halten?

Rebecca Harding: Die EU steht vor einer Herausforderung durch China, da China billig und ziemlich hochwertig produzieren kann. Sie steht auch vor einer Herausforderung durch die Vereinigten Staaten, da Amerika viele globale Lieferketten dominiert und einer der wichtigsten Exportmärkte Europas ist. Das bedeutet, dass die USA Europa auch über Handelsbeschränkungen oder zusätzliche Kosten beeinflussen können. Deshalb ist die Lage für Europa kompliziert.

Andererseits verfügt Europa über eine sehr starke, innovative und anpassungsfähige industrielle Basis. Es hat genügend Fähigkeiten, um widerstandsfähiger und eigenständiger zu werden. Doch in Europa müssen wir verstehen, dass Widerstandskraft zuerst mit Vorbereitung beginnt. Wir müssen eine Haltung der Vorbereitung entwickeln. Wir müssen im Voraus darüber nachdenken, welche Partnerschaften, Finanzinstrumente und institutionellen Strukturen wir brauchen, um weniger von außen abhängig zu sein.

Heute wird viel über Lieferketten und die Notwendigkeit gesprochen, die Abhängigkeit von China zu verringern. Das ist wichtig, doch meiner Meinung nach sollten wir stärker nicht über Lieferketten, sondern über Liefernetzwerke nachdenken. Lieferketten werden häufig als linearer Prozess verstanden. In Wirklichkeit funktionieren sie jedoch als komplexe internationale Netzwerke, die viele Länder und gegenseitige Verbindungen umfassen.

Europa verfügt auch über Rohstoffressourcen. Obwohl wir Energieimporteur sind, haben wir zugleich große Kompetenz bei der Energietransformation und neuen Energietechnologien. Wir haben eine starke Landwirtschaft und starke Kapazitäten in der Lebensmittelproduktion. Deshalb gibt es keinen Grund, weshalb Europa nicht eigenständiger werden könnte, als es heute ist. Dafür braucht es eine klare Strategie, die es ermöglicht, die verletzlichsten Stellen zu identifizieren und Alternativen vorzusehen. Wir müssen wissen, woher die wichtigsten Güter oder Rohstoffe kommen könnten, falls die aktuellen Lieferquellen aus irgendeinem Grund plötzlich nicht mehr erreichbar wären. Genau ein solcher netzwerkorientierter Blick auf Versorgung ist äußerst wichtig.

Die EU unternimmt bereits bestimmte Schritte. Sie hat Strukturen der Wirtschaftssicherheit geschaffen und befasst sich aktiver mit Fragen von Handel und Wirtschaftssicherheit. Allmählich entsteht das Verständnis, dass Wirtschaftssicherheit, Verteidigung und nationale Sicherheit eng miteinander verbunden sind. Zum Beispiel setzt die EU den European Chips Act um und erwägt weitere Maßnahmen im Zusammenhang mit Halbleiterversorgung und technologischer Sicherheit.

Der Prozess läuft also. Doch viele dieser Entscheidungen müssen deutlich dringender getroffen werden, vielleicht bei gleichzeitiger Verringerung eines Teils der institutionellen und bürokratischen Hindernisse, die Veränderungen heute verlangsamen. Entscheidungen über Europas strategische Stärken müssen schneller getroffen, Handelsrisiken klarer bewertet und die eigenen wirtschaftlichen Hebel wirksamer genutzt werden.

Verslo Zinios/DWN: US-Präsident Donald Trump fordert NATO-Mitglieder seit einiger Zeit auf, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen. Einige Länder wie Litauen haben sie deutlich erhöht, andere wie Spanien sehen keine Notwendigkeit. Sollten NATO-Staaten Ihrer Meinung nach ihre Verteidigungsausgaben weiter erhöhen?

Rebecca Harding: Ich glaube, dass höhere Verteidigungsausgaben für NATO-Staaten unvermeidlich sind. Ein großer Teil des aktuellen Ausgabenanstiegs ist auf die Nähe von Russlands Krieg gegen die Ukraine zurückzuführen. Wenn sich ein Staat in einer potenziellen Bedrohungszone fühlt, handelt er ganz natürlich. In solchen Fällen verschwinden ein Teil der regulatorischen und politischen Hindernisse einfach, da die Menschen jeden Tag in den Medien sehen, weshalb das Problem sofort gelöst werden muss. Deshalb halte ich diesen Prozess für unvermeidlich. Genau genommen ist es eine Entscheidung, auf die sehr lange gewartet wurde.

Wichtig ist auch zu verstehen, dass nicht nur Präsident D. Trump die NATO-Mitglieder aufgefordert hat, mehr Verantwortung für ihre eigene Verteidigung zu übernehmen. Im Kern hat jeder US-Präsident seit 1945 versucht, Europa dazu zu bringen, stärker zur gemeinsamen Sicherheit beizutragen.

Einerseits hat dies in Europa ein gewisses Unbehagen erzeugt, da das Bewusstsein entstand, dass die USA nicht unbedingt für immer die europäische Sicherheit finanzieren werden. Andererseits hat diese Situation die regionale Identität und das Bewusstsein für die Notwendigkeit gemeinsamen Handelns gestärkt. Immer häufiger wird verstanden, dass die Europäer gemeinsam handeln müssen.

Deshalb sollten Staaten meiner Meinung nach jene finanziellen Mittel bereitstellen, über die jetzt gesprochen wird. Häufig hören wir von 5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts für Verteidigung, doch nicht diese gesamte Summe würde direkt für militärische Zwecke bestimmt. Rund 3,5 Prozent würden direkt in die Verteidigung fließen, während die übrigen 1,5 Prozent in die Stärkung einer breiteren Sicherheitsinfrastruktur investiert würden.

Und genau das Wort „Sicherheit“ ist hier wesentlich. Wenn in Künstliche Intelligenz, die Ausbildung von Fachkräften, kritische Infrastruktur oder ähnliche Fähigkeiten investiert wird, können solche Ausgaben ebenfalls diesem Anteil von 1,5 Prozent zugerechnet werden. Langfristig kann das zu einem bedeutenden Motor für Europas wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum werden. Deshalb kann dieser Investitionsteil nicht nur als Ausgabe, sondern auch als Chance betrachtet werden.

Ich würde auf die frühere Frage zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit zurückkommen. Europa muss verstehen, dass Wettbewerbsfähigkeit heute immer stärker von Vorbereitung und Widerstandskraft abhängt. In Europa diskutieren wir häufig über Wettbewerbsfähigkeit und kritisieren uns selbst, dass wir nicht so effizient handeln können wie die Vereinigten Staaten oder China. Doch Europa hat eigene Stärken. Das geopolitische und geoökonomische Umfeld, in dem wir heute leben, zwingt uns im Grunde dazu, uns selbst zu stärken. Deshalb sollten wir dies nutzen. Wenn 1,5 Prozent des BIP an Sicherheitsinvestitionen in Technologie, Infrastruktur, Wissen und Fähigkeiten fließen, können sie nicht nur ein Mittel zur Stärkung der Verteidigung sein, sondern auch ein wichtiger Faktor zur Förderung von Wirtschaftswachstum und Wettbewerbsfähigkeit. Weiterlesen Neuer EQT-Vorsitzender Salata: „Mit Geld kommt Verantwortung“

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Verslo Zinios/DWN: Neben militärischen Ausgaben, in welche weiteren Bereiche sollten NATO-Staaten investieren, wenn wir Sicherheit breiter betrachten? Sie haben 1,5 Prozent des BIP erwähnt. Was können wir sonst noch tun, wenn wir über Wirtschaftssicherheit sprechen, nicht nur in Europa, sondern in allen NATO-Staaten, zum Beispiel in Kanada?

Rebecca Harding: Wenn wir auf Kanada schauen, ist es tatsächlich ein ziemlich gutes Beispiel für sogenannte Mittelmächte. In meinem Buch nenne ich das eine Art Signal an die politische Mitte, aufzuwachen. Das ist relevant für Europa, die Vereinigten Staaten und viele andere Länder. Heute gerät die politische Mitte immer stärker unter Druck, da sie gezwungen ist, Verteidigungsfragen zu lösen und zugleich zu beobachten, wie die großen internationalen Institutionen schwächer werden. Gleichzeitig werden wirtschaftlicher Nationalismus und die Konkurrenz großer Mächte zu immer wichtigeren Faktoren der Weltpolitik.

Das Beispiel Kanada ist interessant, da es versucht, ein Gleichgewicht zwischen Nachhaltigkeit und Verteidigung zu halten. Das Land investiert stärker in Infrastruktur. Das ist ein Bereich, in dem Europa seit langem recht aktiv arbeitet. Wenn wir auf die jüngsten Studien aus den USA schauen, sehen wir, dass unzureichende Investitionen in Nachhaltigkeit in einigen Regionen bereits zu einem Sicherheitsproblem werden.

In einer kürzlich veröffentlichten Studie hieß es zum Beispiel, dass die Aufrechterhaltung von Verteidigungsfähigkeiten in bestimmten US-Regionen genau deshalb teurer wird, da früher nicht ausreichend in Nachhaltigkeitsmaßnahmen und Infrastruktur investiert wurde. Anders gesagt. Man kann keine wirksame Verteidigung gewährleisten, wenn man zugleich Fragen wie Energieeffizienz, Klimafolgen oder grundlegende Infrastruktur nicht löst. Das ist nicht meine Studie, aber ihre zentrale Schlussfolgerung ist sehr wichtig. Wir müssen all diese Bereiche als miteinander verbunden betrachten.

Und genau hier hat Europa viele Möglichkeiten zu handeln. Dasselbe gilt für nationale Regierungen. Häufig verstehen wir Wirtschaftssicherheit nur über die Schaffung von Arbeitsplätzen oder Wirtschaftswachstum. Tatsächlich ist sie jedoch ein deutlich komplexeres Phänomen. Wirtschaftssicherheit umfasst Wettbewerbsfähigkeit, Infrastrukturentwicklung, Anpassung an neue Technologien und die Fähigkeit, Veränderungen zu steuern. Am wichtigsten ist zu verstehen, dass all diese Bereiche voneinander abhängig sind. Finanzen hängen von Technologie ab. Technologie hängt von Handel ab. Handel hängt von Zahlungssystemen ab. Heute funktioniert die gesamte Welt als Netzwerk miteinander verbundener Abhängigkeiten.

Das Problem ist, dass Regierungen noch immer häufig in einzelnen Sektoren denken. Wir haben ein Umweltministerium, ein Verteidigungsministerium, ein Wirtschaftsministerium, und jedes arbeitet oft in seiner eigenen „Box“. Doch wir müssen Wirtschaftssicherheit als Aufgabe des gesamten Staates, der gesamten Gesellschaft und im Fall Europas der gesamten Region betrachten. Wenn wir beginnen, genau so auf diese Fragen zu schauen, und Kanada wählt meiner Meinung nach immer häufiger diesen Ansatz, dann werden wir deutlich besser vorbereitet sein, interdisziplinäre und mehrschichtige Lösungen für die Probleme zu schaffen, mit denen wir heute konfrontiert sind.