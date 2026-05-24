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Neuer EQT-Vorsitzender Salata: „Mit Geld kommt Verantwortung“

Der chilenische Milliardär Jean Eric Salata hat nun den Vorsitz bei der schwedischen Private-Equity-Gesellschaft EQT übernommen. EQT-Gründer Conni Jonsson gibt nach mehr als 30 Jahren die Macht in einer der größten Private-Equity-Gesellschaften Europas weiter. In einem großen Interview spricht der neue Vorsitzende über das Abendessen mit Conni Jonsson, das alles veränderte, über seinen Blick auf das Milliardenvermögen, über die größten Zukunftsaufgaben von EQT, über die KI-Bedrohung für Portfoliounternehmen und über seine wichtigste Lektion beim Investieren.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.05.2026 07:20
Lesezeit: 8 min
Neuer EQT-Vorsitzender Salata: „Mit Geld kommt Verantwortung“
Jean Eric Salata ist der neue Vorsitzende von EQT. (Foto: EQT)

Im Folgenden:

  • Warum Jean Eric Salata nach einem einzigen Abendessen in Stockholm alles veränderte.
  • Wie der neue EQT-Chairman KI als größte Herausforderung für seine Portfoliounternehmen bewertet.
  • Was Salata als wichtigste Investitionslektion seit seinen ersten Coca-Cola-Aktien als Kind nennt.

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