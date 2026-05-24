Politik

Russischer Topökonom: „Putin wird bald begreifen, dass die Zeit nicht auf seiner Seite ist“

Sergej Guriev, russischer Ökonom im Exil, gilt als einer der weltweit führenden Experten für Russlands Wirtschaft. Im Interview schätzt er, dass Putin an den Verhandlungstisch gezwungen werden könnte, falls die Front in der Ukraine festfriert und der Druck auf die Wirtschaft wächst.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.05.2026 05:51
Lesezeit: 8 min
Russischer Topökonom: „Putin wird bald begreifen, dass die Zeit nicht auf seiner Seite ist“
Sergej Guriev beschreibt die russische Wirtschaft unter Druck – und ein Putin-Regime, in dem die Zeit für Russland nicht funktioniert. (Foto: dpa) Foto: Ulf Mauder

Im Folgenden:

  • Warum Russlands schrumpfende Wirtschaft Putin zunehmend politisch unter Druck setzt.
  • Weshalb steigende Öleinnahmen Putin vorerst eine wirtschaftliche Rettungsleine verschaffen.
  • Wie ukrainische Drohnenfähigkeiten Russlands militärische Überlegenheit laut Guriev neutralisieren.

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