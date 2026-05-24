Politik

Russischer Topökonom: „Putin wird bald begreifen, dass die Zeit nicht auf seiner Seite ist“

Sergej Guriev, russischer Ökonom im Exil, gilt als einer der weltweit führenden Experten für Russlands Wirtschaft. Im Interview schätzt er, dass Putin an den Verhandlungstisch gezwungen werden könnte, falls die Front in der Ukraine festfriert und der Druck auf die Wirtschaft wächst.