Politik

Star-Analyst: Putin sieht offenbar ein offenes Fenster für einen Angriff

Ivan Krastev warnt vor einem gefährlichen Zeitfenster für Putin. Europa rüstet auf, doch der eigentliche Schwachpunkt könnte tiefer liegen als in den Verteidigungshaushalten.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.05.2026 11:37
Lesezeit: 11 min
Star-Analyst: Putin sieht offenbar ein offenes Fenster für einen Angriff
Der geopolitische Beobachter Ivan Krastev glaubt, dass die Regierungen Europas nicht wissen, wie sie ihre Bewohner gegebenenfalls bitten sollten, ihr Leben für ihr Land zu gefährden. (Foto: dpa) Foto: Focke Strangmann

Im Folgenden:

  • Warum Politologe Krastev Putins aktuelles Zeitfenster für einen Angriff auf Europa für real hält.
  • Weshalb nur 18 Prozent der Deutschen bereit wären, für ihr Land zu kämpfen – und was das bedeutet.
  • Wie Deutschland zur militärischen Schlüsselmacht einer europäischen Verteidigung ohne die USA werden soll.

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