Wirtschaft

Ende der Zitterpartie: EU und USA einigen sich auf neuen Zoll-Pakt

Hinter den Kulissen von Brüssel und Washington wurde lange gepokert, doch jetzt steht der Kurs fest: Die EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola sieht den Weg frei für ein weitreichendes Handelsabkommen mit den USA. Kern des Deals ist der Wegfall von Zöllen auf amerikanische Industriegüter. Damit reagiert die EU auf eine klare Ansage der US-Regierung zu ihrer künftigen Wirtschaftspolitik und setzt auf eine stabile Partnerschaft statt auf Handelskrieg.