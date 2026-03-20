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DWN-Wochenrückblick KW 12: Die wichtigsten Analysen der Woche

Im DWN Wochenrückblick KW 12 aus dem Jahr 2026 fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen Woche zusammen. Dafür haben wir die relevantesten Themen in unserem Podcast in einen klaren Zusammenhang gebracht.
Autor
avtor
Julia Jurrmann
20.03.2026 10:15
Lesezeit: 4 min
DWN-Wochenrückblick KW 12: Die wichtigsten Analysen der Woche
DWN-Wochenrückblick Podcast KW 12 2026. (Illustration: DWN)

Fühlen Sie sich angesichts der rasanten weltweiten Veränderungen manchmal überfordert und blicken mit Sorge in die Zukunft? Ob explodierende Lebenshaltungskosten, die rasante und ungewisse Entwicklung der künstlichen Intelligenz oder die schwelende Krise am Wohnungsmarkt...es ist völlig normal, dass diese Herausforderungen Ängste um die eigene berufliche Existenz und den hart erarbeiteten Wohlstand wecken. Genau hier setzt unser aktueller Podcast diese Woche an: Wir beleuchten die komplexen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Umbrüche unserer Zeit, ordnen sie fundiert für Sie ein und zeigen auf, welche konkreten Folgen diese Entwicklungen für Ihr Leben haben.

Die Themen im Überblick

1 Wir stehen vor einem totalen Umsturz unserer Gesellschaft

Die Warnung vor der KI-Revolution: Der dänische Investor Lars Seier Christensen warnt eindringlich vor den unkalkulierbaren gesellschaftlichen Folgen der Künstlichen Intelligenz, die schlimmstenfalls in eine tiefe Sinnkrise und Massenarbeitslosigkeit münden könnten.

2 Immer mehr Insolvenzen

Die Pleitewelle im deutschen Handwerk: Der deutsche Mittelstand wird von einer massiven Insolvenzwelle überrollt, bei der insbesondere Traditionsbetriebe unter der Last drastisch gestiegener Energie-, Material- und Lohnkosten zusammenbrechen.

3 Werden Elektriker reicher als Programmierer?

Gewinner und Verlierer des KI-Arbeitsmarktes: Durch die KI-bedingte Automatisierung von Softwareaufgaben verschieben sich die Machtverhältnisse auf dem Arbeitsmarkt enorm, sodass klassische, unverzichtbare Handwerksberufe künftig lukrativer werden könnten als viele Akademikerjobs.

4 Die riskante Wahrheit hinter Buffets Vermächtnis

Berkshire Hathaway nach Warren Buffett: Bei der Investmentgesellschaft Berkshire Hathaway steht der neue CEO Greg Abel nach dem Rückzug von Warren Buffett vor der gigantischen Herausforderung, liquide Mittel in Höhe von 369 Milliarden Dollar weiterhin rentabel zu investieren.

5 Streit um Oligarchen

Politischer Zoff um EU-Sanktionen: Die EU hat sich nach internem Streit auf einen Kompromiss zur Verlängerung der Sanktionen gegen kremlnahe Oligarchen geeinigt, was aufgrund drohender Klagen jedoch rechtliche Risiken mit sich bringt.

6 Warum der neue Gesetzentwurf die Wohnungsnot verschlimmert

Kritik an der verschärften Mietpreisbremse: Experten kritisieren die geplante Verschärfung der Mietpreisbremse scharf, da sie den ohnehin kriselnden Wohnungsneubau durch massive Renditeeinbußen weiter abwürgt und die Wohnungsnot dadurch eher verschärft.

7 Entwurf zur EnWG-Reform bringt Reiche unter Druck

Widerstand gegen das neue Netzpaket: Ein umstrittener Gesetzentwurf von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche plant die Streichung von Entschädigungen für neue Anlagen bei Netzengpässen, was laut der Branche die Investitionssicherheit zerstört und den Ausbau der erneuerbaren Energien abwürgt.

Warum diese Woche entscheidend war

In dieser Woche spitzten sich geopolitische Fristen dramatisch zu, da die EU unter enormem Zeitdruck und internem Streit einen Last-Minute-Kompromiss finden musste, bevor weitreichende Russland-Sanktionen gegen Oligarchen am Sonntag ausgelaufen wären. Gleichzeitig erlebte Deutschland im Frühjahr 2026 einen harten wirtschaftlichen Realitätscheck, da aktuelle Daten eine Rekordwelle an Firmeninsolvenzen bestätigten und neue politische Eingriffe (wie die verschärfte Mietpreisbremse und das umstrittene Netzpaket) den dringend benötigten Wohnungs- und Energieausbau weiter abzuwürgen drohten. Global markierte diese Zeit zudem eine historische Zäsur der Märkte, weil Greg Abel im Jahr 2026 endgültig die operative Führung des Milliardenimperiums Berkshire Hathaway übernahm und die rasante KI-Revolution begann, traditionelle Karrierewege fundamental zugunsten physischer Handwerksberufe umzuwälzen.

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Julia Jurrmann
Als Head of Operations verantwortet Julia Jurrmann die zentralen Abläufe hinter den Kulissen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Ihre Tätigkeit hat sie bereits 2012 in der Redaktion von BF Blogform Social Media begonnen, wechselte 2019 aber zum Abonnenten-Management. Mittlerweile koordiniert sie redaktionelle, technische und organisatorische Prozesse im eigenen Haus sowie in anderen Unternehmen der Bonnier Verlagsgruppe. Ihr Master-Studium der Latinistik absolvierte sie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
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