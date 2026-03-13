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DWN-Wochenrückblick KW 11: Die wichtigsten Analysen der Woche

Im DWN Wochenrückblick KW 11 aus dem Jahr 2026 fassen wir die zentralen wirtschaftlichen und politischen Entwicklungen der vergangenen Woche zusammen. Dafür haben wir die relevantesten Themen in unserem Podcast in einen klaren Zusammenhang gebracht.
Autor
avtor
Julia Jurrmann
13.03.2026 09:38
Aktualisiert: 13.03.2026 09:38
Lesezeit: 2 min
DWN-Wochenrückblick KW 11: Die wichtigsten Analysen der Woche
DWN-Wochenrückblick Podcast KW 11 2026. (Illustration: DWN)

Stehen Sie aktuell vor der Frage, ob sich ein E-Auto für Sie finanziell noch rechnet oder ob die alte Gasheizung wirklich durch eine Wärmepumpe ersetzt werden kann? Und fragen Sie sich beim wöchentlichen Einkauf im neu umgebauten Aldi oder beim Bezahlen mit dem Smartphone, welche wirtschaftlichen Strategien eigentlich im Hintergrund die Fäden ziehen? In unserer neuen Podcast-Folge verknüpfen wir genau diese ganz persönlichen Alltagsfragen mit den großen globalen Themen unserer Zeit. Wir analysieren exklusiv für Sie, wie die strategische Neuordnung der deutschen Industrie, geopolitische Beben im Nahen Osten und europäische Machtkämpfe um Öl und digitale Währungen Ihren eigenen Geldbeutel und Ihre Zukunft direkt beeinflussen.

Die Themen im Überblick

1Jetzt kommt die Rechnung

Die geplatzte Elektroauto-Blase: Die einst grenzenlose Euphorie um E-Autos ist vorerst verflogen, was Autobauer wie Ford, VW und Stellantis zu strategischen Kehrtwenden und Abschreibungen in Milliardenhöhe zwingt. Ursachen sind gestrichene Subventionen und eine schwächelnde Nachfrage, weshalb der Verbrennungsmotor aktuell ein unerwartetes Comeback feiert.

2 Diese Aldi-Standorte sind von den Schließungen betroffen

Aldis große Filial-Schließungswelle: Aldi schließt deutschlandweit zahlreiche ältere Filialen, doch dahinter steckt kein Rückzug, sondern eine massive Modernisierungsstrategie. Es entstehen parallel neue, deutlich größere Standorte, die mit mehr Komfort, Nachhaltigkeit und Ladesäulen auf veränderte Kundenbedürfnisse reagieren.

3 Warum Deutschland die Verlagerung nach Osteuropa bereut

Rückschlag für die deutsche Industrie: Für deutsche Unternehmen verliert der Produktionsstandort Osteuropa durch unverhältnismäßig stark steigende Lohn- und Energiekosten massiv an Attraktivität. Asien rückt hingegen dank enormer Fortschritte bei der Automatisierung wieder in den Fokus, was die Industrie zum Aufbau ganz neuer, hybrider Lieferketten zwingt.

4 Heizen mit Wärmepumpe

Mythen im Faktencheck: Wir nehmen die Wärmepumpe unter die Lupe und räumen mit hartnäckigen Mythen auf. Moderne Geräte sind flüsterleise und keineswegs auf Fußbodenheizungen oder Solaranlagen angewiesen, wodurch sie sich auch in älteren Bestandsgebäuden problemlos rentieren.

5 Druschba-Stopp erhöht Druck

Pipeline-Poker in Europa: Nach dem kriegsbedingten Stopp der russischen Druschba-Pipeline rückt die kroatische Adria-Pipeline als alternative Versorgungsroute für Ungarn und die Slowakei ins Zentrum. Der Konflikt zeigt eindrücklich, wie Öl und Energieinfrastruktur als politisches Druck- und Erpressungsmittel eingesetzt werden.

6 Digitaler Euro rückt näher

Angriff auf PayPal, Visa und Co.: Um Europas finanzielle Unabhängigkeit von den dominierenden US-Zahlungsdiensten zu sichern, treiben Brüssel und die EZB die Einführung des digitalen Euro rasant voran. Bereits ab 2029 könnten wir dieses neue staatliche Geld für unkomplizierte Online- sowie Offline-Zahlungen im Supermarkt nutzen.

7 Kein Zeichen für Frieden im Iran

Es eskaliert weiter: Der Krieg im Iran spitzt sich durch nie dagewesene US-amerikanische und israelische Luftangriffe weiter zu, was für die Zivilbevölkerung zerstörte Wohnungen und zusammenbrechende Infrastruktur bedeutet. Obwohl US-Präsident Trump ein baldiges Kriegsende in Aussicht stellt, deuten die massiven militärischen Schläge auf eine anhaltende und hochgefährliche Lage hin.

Warum diese Woche entscheidend war

Die Themen dieser Woche waren deshalb so entscheidend, weil weitreichende strukturelle Umbrüche der globalen Wirtschaft (wie die tiefe Krise der E-Auto-Industrie und der strategische Wandel europäischer Lieferketten) direkt mit massiven geopolitischen Krisen zusammenfielen. Besonders dramatisch zeigte sich dies im eskalierenden Iran-Krieg, bei dem heftigste amerikanische und israelische Luftangriffe zu katastrophalen Zerstörungen an Zehntausenden iranischen Wohnungen, mehreren Krankenhäusern und der Finanzinfrastruktur führten. Die enorme globale und auch deutsche Brisanz dieser militärischen Auseinandersetzung gipfelte zudem darin, dass inmitten der ohnehin hochgradig angespannten Lage ein von der Bundeswehr genutzter Einsatzstandort in Jordanien von Raketen getroffen wurde.

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Julia Jurrmann
Als Head of Operations verantwortet Julia Jurrmann die zentralen Abläufe hinter den Kulissen der Deutschen Wirtschafts Nachrichten. Ihre Tätigkeit hat sie bereits 2012 in der Redaktion von BF Blogform Social Media begonnen, wechselte 2019 aber zum Abonnenten-Management. Mittlerweile koordiniert sie redaktionelle, technische und organisatorische Prozesse im eigenen Haus sowie in anderen Unternehmen der Bonnier Verlagsgruppe. Ihr Master-Studium der Latinistik absolvierte sie an der Humboldt-Universität zu Berlin.
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