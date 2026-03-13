DWN-Wochenrückblick KW 11: Die wichtigsten Analysen der Woche

1 Jetzt kommt die Rechnung

Die geplatzte Elektroauto-Blase: Die einst grenzenlose Euphorie um E-Autos ist vorerst verflogen, was Autobauer wie Ford, VW und Stellantis zu strategischen Kehrtwenden und Abschreibungen in Milliardenhöhe zwingt. Ursachen sind gestrichene Subventionen und eine schwächelnde Nachfrage, weshalb der Verbrennungsmotor aktuell ein unerwartetes Comeback feiert.

2 Diese Aldi-Standorte sind von den Schließungen betroffen

Aldis große Filial-Schließungswelle: Aldi schließt deutschlandweit zahlreiche ältere Filialen, doch dahinter steckt kein Rückzug, sondern eine massive Modernisierungsstrategie. Es entstehen parallel neue, deutlich größere Standorte, die mit mehr Komfort, Nachhaltigkeit und Ladesäulen auf veränderte Kundenbedürfnisse reagieren.

3 Warum Deutschland die Verlagerung nach Osteuropa bereut

Rückschlag für die deutsche Industrie: Für deutsche Unternehmen verliert der Produktionsstandort Osteuropa durch unverhältnismäßig stark steigende Lohn- und Energiekosten massiv an Attraktivität. Asien rückt hingegen dank enormer Fortschritte bei der Automatisierung wieder in den Fokus, was die Industrie zum Aufbau ganz neuer, hybrider Lieferketten zwingt.

4 Heizen mit Wärmepumpe

Mythen im Faktencheck: Wir nehmen die Wärmepumpe unter die Lupe und räumen mit hartnäckigen Mythen auf. Moderne Geräte sind flüsterleise und keineswegs auf Fußbodenheizungen oder Solaranlagen angewiesen, wodurch sie sich auch in älteren Bestandsgebäuden problemlos rentieren.

5 Druschba-Stopp erhöht Druck

Pipeline-Poker in Europa: Nach dem kriegsbedingten Stopp der russischen Druschba-Pipeline rückt die kroatische Adria-Pipeline als alternative Versorgungsroute für Ungarn und die Slowakei ins Zentrum. Der Konflikt zeigt eindrücklich, wie Öl und Energieinfrastruktur als politisches Druck- und Erpressungsmittel eingesetzt werden.

6 Digitaler Euro rückt näher

Angriff auf PayPal, Visa und Co.: Um Europas finanzielle Unabhängigkeit von den dominierenden US-Zahlungsdiensten zu sichern, treiben Brüssel und die EZB die Einführung des digitalen Euro rasant voran. Bereits ab 2029 könnten wir dieses neue staatliche Geld für unkomplizierte Online- sowie Offline-Zahlungen im Supermarkt nutzen.

7 Kein Zeichen für Frieden im Iran

Es eskaliert weiter: Der Krieg im Iran spitzt sich durch nie dagewesene US-amerikanische und israelische Luftangriffe weiter zu, was für die Zivilbevölkerung zerstörte Wohnungen und zusammenbrechende Infrastruktur bedeutet. Obwohl US-Präsident Trump ein baldiges Kriegsende in Aussicht stellt, deuten die massiven militärischen Schläge auf eine anhaltende und hochgefährliche Lage hin. Infografik: Notebook LM, Inhalte: DWN

Warum diese Woche entscheidend war

Die Themen dieser Woche waren deshalb so entscheidend, weil weitreichende strukturelle Umbrüche der globalen Wirtschaft (wie die tiefe Krise der E-Auto-Industrie und der strategische Wandel europäischer Lieferketten) direkt mit massiven geopolitischen Krisen zusammenfielen. Besonders dramatisch zeigte sich dies im eskalierenden Iran-Krieg, bei dem heftigste amerikanische und israelische Luftangriffe zu katastrophalen Zerstörungen an Zehntausenden iranischen Wohnungen, mehreren Krankenhäusern und der Finanzinfrastruktur führten. Die enorme globale und auch deutsche Brisanz dieser militärischen Auseinandersetzung gipfelte zudem darin, dass inmitten der ohnehin hochgradig angespannten Lage ein von der Bundeswehr genutzter Einsatzstandort in Jordanien von Raketen getroffen wurde.

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